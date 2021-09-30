Τι σημαίνει πραγματικά να ζεις τις καλύτερες στιγμές της ζωής σου, σύμφωνα με τη συνιδρύτρια της AARMY Angela Manuel-Davis

Όταν λέμε ότι "πιάνουμε τη ζωή από τα μαλλιά" δεν σημαίνει ότι περνάμε τις μέρες μας στην παραλία αντί να δουλεύουμε ένα οκτάωρο στο γραφείο. Για την Angela Manuel Davis, υπεύθυνη εξεύρεσης κινήτρων και συνιδρύτρια του στούντιο προπόνησης και ποδηλασίας εσωτερικού χώρου AARMY, σημαίνει να βρίσκεις αυτό που σου δίνει κίνητρο και να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου. Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, η πρώην κορυφαία αθλήτρια στίβου των ΗΠΑ συζητάει με την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer για το πώς κατάφερε να ξεπεράσει τον φόβο της για την ποδηλασία και να γίνει προπονήτρια του Jay-Z και της Oprah, καθώς και πώς, χάρη στη συμβουλή του μπαμπά της, η τάξη της έγινε γνωστή ως "ο ναός του ποδηλάτου". Επίσης εξηγεί για ποιο λόγο η ανάληψη ευθυνών και οι διαβεβαιώσεις μπορούν να αλλάξουν ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού, πώς μπορείς να δώσεις την αίσθηση ομαδικού προγράμματος στην προπόνηση που κάνεις στο σπίτι και τι κάνει η ίδια για να φορτίσει τις μπαταρίες της. Με λίγα λόγια, μας λέει πώς μπορούμε όλοι μας να αποκτήσουμε τη ζωή που μας αξίζει.