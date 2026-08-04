Nike Kobe 10 Protro: Ένα κλασικό σχέδιο του 2015 σε νέα σχεδίαση
Νέα για προϊόντα
Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την πρώτη φορά που ο Kobe Bryant φόρεσε το Kobe 10, το Kobe 10 Protro κάνει το ντεμπούτο του με νέο, ευέλικτο επάνω μέρος από διχτυωτό υλικό και καλύτερο αερισμό, αναβαθμισμένη αντικραδασμική προστασία και σύστημα πρόσφυσης σχεδιασμένο για το σύγχρονο παιχνίδι.
Το Nike Kobe 10 Protro είναι εδώ. Το Kobe 10 κυκλοφόρησε αρχικά το 2015 και τώρα επιστρέφει ως Protro (ρετρό υψηλών επιδόσεων) με σημαντικές αναβαθμίσεις στο επάνω μέρος, στην αντικραδασμική προστασία, στην πρόσφυση και στην εξωτερική σόλα. Δεν πρόκειται για επανέκδοση. Κάθε μέρος του παπουτσιού έχει μελετηθεί, δοκιμαστεί και αναβαθμιστεί.
Σύντομη επισκόπηση
- Το Nike Kobe 10 Protro διαθέτει επάνω μέρος με ειδική διχτυωτή ύφανση, που έχει επανασχεδιαστεί, με βελτιωμένη κυκλοφορία του αέρα και ευελιξία.
- Το Cushion 3.0 αντικαθιστά τον αρχικό αφρό της ενδιάμεσης σόλας, σε συνδυασμό με το νέο Zoom Strobel σε όλο το μήκος για μεγαλύτερη αίσθηση του γηπέδου και υψηλότερη απόκριση.
- Το μοτίβο πρόσφυσης στην εξωτερική σόλα επανασχεδιάστηκε με τη χρήση υπολογιστικής σχεδίασης, ενώ παραμένει πιστό στην αρχική σχεδιαστική πρόθεση.
- Το πλαϊνό πτερύγιο από ανθρακονήματα στο μπροστινό μέρος του πέλματος, μια εμβληματική λεπτομέρεια του Kobe 10 που συμβάλλει στη σταθερότητα, παραμένει αμετάβλητο.
- Μια έκδοση Flyknit του Kobe 10 Protro κυκλοφορεί επίσης το 2027, προσφέροντας πιο δυναμική εφαρμογή, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης αφρό ZoomX αντί για τον Cushion 3.0 στο κάτω μέρος του ποδιού.
- Το Halo είναι η χρωματική παλέτα κυκλοφορίας του Kobe 10 Protro, ενώ θα ακολουθήσουν πολλοί περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κλασικών χρωματικών παλετών.
Τι νέο υπάρχει στο Nike Kobe 10 Protro;
Η διαδικασία Protro έχει σαφή εντολή. Όπως το έθεσε η ομάδα προϊόντων Kobe:
"Κάθε φορά που εφαρμόζουμε τη διαδικασία Protro σε ένα μοντέλο, θέλουμε να επηρεάσουμε κάθε μέρος του παπουτσιού. Από το επάνω μέρος μέχρι το κάτω μέρος του ποδιού, θέλουμε να κάνουμε αναβαθμίσεις με ουσιαστικό τρόπο."
Δες τι άλλαξε στο Kobe 10 και γιατί.
Επάνω μέρος: Πιο αεριζόμενο, πιο εύκαμπτο
Το αρχικό Kobe 10 ήταν το πρώτο παπούτσι της σειράς Kobe που χρησιμοποίησε επάνω μέρος από ύφασμα χωρίς ραφές. Το Protro διατηρεί αυτήν την κατεύθυνση, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Η ειδική διχτυωτή ύφανση έχει επανασχεδιαστεί με μια διαμορφωμένη δομή ενίσχυσης που δημιουργεί ορατά διχτυωτά ανοίγματα στο ψίδι και στο πλαϊνό μέρος του παπουτσιού. Μπορείς να δεις τις διαφορετικές στρώσεις και να νιώσεις τη διαφορά τη στιγμή που θα λυγίσεις το πόδι σου.
Ο στόχος, όπως τον περιέγραψε η ομάδα προϊόντων Kobe, ήταν "να μειώσουμε σκόπιμα το υλικό, αλλά να διατηρήσουμε την ίδια υποστήριξη, ώστε να είναι πιο αναπνεύσιμο".
Η λωρίδα εφαρμογής στο μπροστινό μέρος του πέλματος διατηρεί τη σταθερότητα, παρόλο που αφαιρέθηκε υλικό, οπότε δεν χρειάζεται να θυσιάσεις τη σταθερή εφαρμογή για να έχεις κυκλοφορία του αέρα. Επίσης, η φόρμα διευρύνθηκε ελαφρώς στο μπροστινό μέρος για περισσότερο χώρο.
Ενδιάμεση σόλα: Cushion 3.0 και Zoom Strobel σε όλο το μήκος
Το αρχικό Kobe 10 χρησιμοποίησε αφρό Lunarlon με μονάδα Zoom στη φτέρνα. Το Protro το αντικαθιστά με το Cushion 3.0, μια νεότερη σύνθεση με υψηλότερη απόκριση, η οποία είναι ενσωματωμένη σε ένα πιο μαλακό εξωτερικό πλαίσιο. Το πλαίσιο από TPU συγκρατεί τον αφρό υπό φορτίο. Χωρίς αυτό, οι πιο μαλακοί αφροί τείνουν να απορροφούν την ενέργεια αντί να την επιστρέφουν.
Η μεγαλύτερη προσθήκη είναι μία μονάδα Zoom Strobel σε όλο το μήκος, η οποία αποτελεί ένα λεπτό στρώμα αντικραδασμικής προστασίας ενσωματωμένο στον πάτο. Τοποθετημένη πιο κοντά στο πέλμα από μια μονάδα Zoom στο κάτω μέρος, προσφέρει άμεση απόκριση και αντικραδασμική προστασία σε ολόκληρο το πέλμα, ειδικά στο μπροστινό μέρος, το οποίο στο αρχικό μοντέλο μπορεί να γινόταν πιο λεπτό μετά από παρατεταμένη χρήση. Πρόκειται για μια αλλαγή που έχει αποδειχθεί επιτυχημένη σε άλλα μοντέλα μπάσκετ της Nike και φέρνει το Kobe 10 Protro στα πρότυπα των σύγχρονων κατασκευών για το πέλμα.
Εξωτερική σόλα: Πρόσφυση με παραγωγική σχεδίαση, ανανεωμένη για το σύγχρονο παιχνίδι
Το Kobe 10 θεωρήθηκε κορυφαίο στην κατηγορία του όσον αφορά την πρόσφυση όταν κυκλοφόρησε, Ωστόσο, όπως επισήμανε η ομάδα προϊόντος, ήταν, "κορυφαίο για εκείνη την εποχή".
Όταν δοκίμασαν το αρχικό μοτίβο πρόσφυσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Protro, οι αξιολογήσεις δεν έφτασαν στο απαιτούμενο επίπεδο. Έτσι, επέστρεψαν στα αρχικά αρχεία σχεδίασης.
Αυτό που ανακάλυψαν ήταν αποκαλυπτικό. Η αρχική εξωτερική σόλα βασιζόταν σε μοτίβο πρόσφυσης που είχε προκύψει από δεδομένα κίνησης του Nike Sport Research Lab και όχι από ένα αυθαίρετο σχέδιο. Το Protro επαναφέρει αυτή τη λογική. Οι προεξοχές εκτείνονται από τη φτέρνα μέχρι το μπροστινό μέρος του πέλματος, προσφέροντας σταθερότητα στις πλευρικές κινήσεις, ενώ οι κάθετες προεξοχές συμβάλλουν στο φρενάρισμα προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Οπτικά διαφέρει από το αρχικό μοντέλο, αλλά η επιστημονική βάση παραμένει η ίδια.
Οι δοκιμές εφαρμογής ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο ανάπτυξης έδειξαν σημαντική βελτίωση στις αξιολογήσεις πρόσφυσης.
"Το κάναμε με συγκεκριμένο σκοπό και στηριχθήκαμε και στην επιστήμη", δήλωσε ένα μέλος της ομάδας προϊόντων Kobe.
Τι παραμένει το ίδιο;
Το πλαϊνό πτερύγιο από ανθρακονήματα στο μπροστινό μέρος του πέλματος, τοποθετημένο κάτω από το περιμετρικό τμήμα κοντά στο μικρό δάχτυλο για στήριξη στις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, παραμένει αμετάβλητο. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δομικά στοιχεία του Kobe 10 και διατηρείται στο Protro ακριβώς όπως ήταν.
Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δομικά στοιχεία του Kobe 10 και διατηρείται στο Protro ακριβώς όπως ήταν. Πρόκειται για το κρυφό ανάγλυφο μήνυμα που ο Kobe άρχισε να τοποθετεί σε διάφορες εκδόσεις της ενδιάμεσης σόλας των παπουτσιών με την υπογραφή του. Το μήνυμα: "Άντεξε και κατάκτησε".
Kobe 10 Protro: Engineered Mesh vs. Flyknit
Το Kobe 10 Protro κυκλοφορεί με δύο διαφορετικές κατασκευές στο επάνω μέρος, ώστε να επιλέξεις αυτή που ταιριάζει σε όσα αναζητάς.
Η έκδοση από ειδικά σχεδιασμένο διχτυωτό ύφασμα είναι η επιλογή για καθημερινές επιδόσεις. Διαθέτει αντικραδασμική προστασία, υψηλή απόκριση και είναι φτιαγμένη για το παιχνίδι. Η ιστορία κάθε χρωματικού συνδυασμού αποτυπώνεται στα μοτίβα και τις επεξεργασίες του επάνω μέρους, οπότε η εξωτερική εμφάνιση αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου.
Η έκδοση Flyknit είναι η κορυφαία κατασκευή εξ ορισμού. Το επάνω μέρος αγκαλιάζει το πόδι με μεγαλύτερη ακρίβεια, η αντικραδασμική προστασία ZoomX αντί για Cushion είναι πιο ανάλαφρη και προσφέρει μεγαλύτερη απόκριση κάτω από το πέλμα, ενώ τα ρυθμιζόμενα κορδόνια με συρμάτινα στοιχεία σού επιτρέπουν να προσαρμόζεις την εφαρμογή στα μέτρα σου.
Η ομάδα προϊόντος αναζήτησε τις απαρχές της θέσης που κατέχει το Flyknit στη σειρά Kobe:
"Τα κορυφαία μοντέλα κυκλοφορούσαν συνήθως την περίοδο των πλέι οφ", δήλωσε ο Product Manager της σειράς Kobe, Indy Ashford. "Ο Kobe προσπαθούσε πάντα να αποκτήσει αυτό το μικρό πλεονέκτημα, έστω και ενός δευτερολέπτου, που θα του επέτρεπε να στρίψει πιο γρήγορα ή να ανταποκριθεί λίγο πιο άμεσα."
Ημερομηνίες κυκλοφορίας των Nike Kobe 10 Protro
Οι κυκλοφορίες του Kobe 10 Protro συνεχίζονται μέσα στο 2026 και το 2027. Οι εκδόσεις με ειδική διχτυωτή ύφανση κυκλοφορούν πρώτες. Τα μοντέλα Flyknit έρχονται το 2027. Οι ημερομηνίες κυκλοφορίας ανακοινώνονται μέσω του Nike SNKRS και του Nike.com πριν από κάθε κυκλοφορία.
Nike Kobe 10 Protro: Συχνές ερωτήσεις
Ποιες είναι οι ημερομηνίες κυκλοφορίας των Kobe 10 Protro;
Οι κυκλοφορίες του Kobe 10 Protro συνεχίζονται μέσα στο 2026 και το 2027. Οι εκδόσεις με ειδική διχτυωτή ύφανση κυκλοφορούν πρώτες, ενώ τα μοντέλα Flyknit ακολουθούν αργότερα στον κύκλο κυκλοφορίας. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ανακοινώνονται στο Nike SNKRS και στο Nike.com πριν από κάθε κυκλοφορία.
Σε ποιους χρωματικούς συνδυασμούς κυκλοφορεί το Kobe 10 Protro;
Οι επιβεβαιωμένοι χρωματικοί συνδυασμοί του Kobe 10 Protro περιλαμβάνουν το Halo και το Blue Lagoon. Επιπλέον χρωματικοί συνδυασμοί θα ανακοινώνονται όσο εξελίσσεται το πρόγραμμα κυκλοφοριών.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Kobe 10 Protro Engineered Mesh και Flyknit;
Η έκδοση με ειδική διχτυωτή ύφανση χρησιμοποιεί αφρώδες υλικό Cushion 3.0 και Zoom Strobel σε όλο το μήκος. Είναι η επιλογή με την πιο έντονη χρήση γραφικών και διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή. Η έκδοση Flyknit διαθέτει αφρό ZoomX για πιο ανάλαφρη αίσθηση και μεγαλύτερη απόκριση, καθώς και κατασκευή Flyknit με διαφορετικές ζώνες για δυναμική εφαρμογή και ενσωματωμένα κορδόνια που εξασφαλίζουν ρυθμιζόμενη σταθερότητα.
Τι είναι οι κυκλοφορίες Kobe Protro;
Οι κυκλοφορίες Kobe Protro είναι ανανεωμένες εκδόσεις των αρχικών παπουτσιών με την υπογραφή του Kobe Bryant. Κάθε Protro ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες επιδόσεων, όπως νέους αφρούς, υλικά και μοτίβα πρόσφυσης, σε μια υπάρχουσα γραμμή Kobe, διατηρώντας παράλληλα το αρχικό της σχέδιο. Οι κυκλοφορίες Kobe Protro περιλάμβαναν τα Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 — και τώρα το 10.
Τι λέει το κρυφό μήνυμα στο Kobe 10;
Αυτή η κρυφή φράση είναι κάτι που ο Kobe Bryant άρχισε να ενσωματώνει στα παπούτσια του, ξεκινώντας από το Kobe 5. Στο Kobe 10, η φράση λέει: "Άντεξε και κατάκτησε". Η φράση είναι ανάγλυφη στην ενδιάμεση σόλα και διατηρείται και στο Protro.