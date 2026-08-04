Nike Kobe 10 Protro: Ένα κλασικό σχέδιο του 2015 σε νέα σχεδίαση

Το Kobe 10 Protro κυκλοφορεί με δύο διαφορετικές κατασκευές στο επάνω μέρος, ώστε να επιλέξεις αυτή που ταιριάζει σε όσα αναζητάς.

Η έκδοση από ειδικά σχεδιασμένο διχτυωτό ύφασμα είναι η επιλογή για καθημερινές επιδόσεις. Διαθέτει αντικραδασμική προστασία, υψηλή απόκριση και είναι φτιαγμένη για το παιχνίδι. Η ιστορία κάθε χρωματικού συνδυασμού αποτυπώνεται στα μοτίβα και τις επεξεργασίες του επάνω μέρους, οπότε η εξωτερική εμφάνιση αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου.

Η έκδοση Flyknit είναι η κορυφαία κατασκευή εξ ορισμού. Το επάνω μέρος αγκαλιάζει το πόδι με μεγαλύτερη ακρίβεια, η αντικραδασμική προστασία ZoomX αντί για Cushion είναι πιο ανάλαφρη και προσφέρει μεγαλύτερη απόκριση κάτω από το πέλμα, ενώ τα ρυθμιζόμενα κορδόνια με συρμάτινα στοιχεία σού επιτρέπουν να προσαρμόζεις την εφαρμογή στα μέτρα σου.

Η ομάδα προϊόντος αναζήτησε τις απαρχές της θέσης που κατέχει το Flyknit στη σειρά Kobe:

"Τα κορυφαία μοντέλα κυκλοφορούσαν συνήθως την περίοδο των πλέι οφ", δήλωσε ο Product Manager της σειράς Kobe, Indy Ashford. "Ο Kobe προσπαθούσε πάντα να αποκτήσει αυτό το μικρό πλεονέκτημα, έστω και ενός δευτερολέπτου, που θα του επέτρεπε να στρίψει πιο γρήγορα ή να ανταποκριθεί λίγο πιο άμεσα."