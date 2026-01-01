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Sweat à capuche et zip Nike Club British & Irish Lions pour femme - Obsidian/Blanc

British & Irish Lions

Sweat à capuche et zip Nike Club pour femme

74,99 €
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Le sweat à capuche à zip Nike Club, porté hors du terrain par tes joueurs préférés des British & Irish Lions, associe un tissu doux à un style urbain simple et suffisamment polyvalent pour être utilisé au quotidien. Équipé d'un zip intégral remontant jusqu’au menton, il offre l'épaisseur supplémentaire qu'il te faut lorsque les températures chutent.


  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IW8550-451

British & Irish Lions

74,99 €

Le sweat à capuche à zip Nike Club, porté hors du terrain par tes joueurs préférés des British & Irish Lions, associe un tissu doux à un style urbain simple et suffisamment polyvalent pour être utilisé au quotidien. Équipé d'un zip intégral remontant jusqu’au menton, il offre l'épaisseur supplémentaire qu'il te faut lorsque les températures chutent.

Avantages

Sweat à capuche en coton offrant un confort en toute saison. Coupe standard : vêtement ample au niveau du corps et facile à superposer.

Détails du produit

  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IW8550-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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