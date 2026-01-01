Sac de gym Jordan Element (4 L)

Jordan
Sac de gym Element (4 L)
Un rangement pratique et repliable. Prends ton équipement et emporte-le partout dans ce sac simple et léger. Les cordons de serrage qui ferment le haut font office de bretelles pour le porter comme un sac à dos ou sur l'épaule. Les poches à zip sur le devant sont parfaites pour ranger les petits objets auxquels tu as besoin d'accéder rapidement et facilement.
- Couleur affichée : Noir/Gym Red/Gym Red
- Article : IR8408-013
Jordan
Un rangement pratique et repliable. Prends ton équipement et emporte-le partout dans ce sac simple et léger. Les cordons de serrage qui ferment le haut font office de bretelles pour le porter comme un sac à dos ou sur l'épaule. Les poches à zip sur le devant sont parfaites pour ranger les petits objets auxquels tu as besoin d'accéder rapidement et facilement.
Détails du produit
- 46 cm (H) x 36 cm (L) x 2,5 cm (P). Longueur des sangles : 46 cm (minimum)
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Gym Red/Gym Red
- Article : IR8408-013
Livraison et retours
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