Ensemble trois pièces avec Swoosh Nike pour bébé

Un style Swoosh de la tête aux pieds. Cet ensemble trois pièces assorti est parfait pour habiller bébé et peut être facilement associé à d'autres vêtements de la garde-robe de ton enfant. Grâce à l'ouverture aux épaules et aux boutons-pression au niveau de l'entrejambe que présente ce body, tu peux changer et habiller ton enfant plus facilement. Le bonnet et les chaussons assortis sont ornés d'un logo brodé.

Couleur affichée : Cobalt Bliss

Article : HA5899-479