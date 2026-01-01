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Ensemble deux pièces Juxta-Girl à rayures et nœud Nike pour bébé (12 - 24 mois) - Moon Particle

Nike

Ensemble deux pièces Juxta-Girl à rayures et nœud pour bébé (12 - 24 mois)

44,99 €
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Sport et douceur réunis dans un ensemble deux pièces. Confectionné dans une maille douce, ce haut à col ras-du-cou se distingue par un logo texturé et des épaules tombantes pour une coupe décontractée. Le legging assorti est confectionné dans un jersey doux et extensible, avec la technologie Dri-FIT qui évacue la transpiration pour aider ton enfant à rester au frais et au sec pendant le jeu.


  • Couleur affichée : Moon Particle
  • Article : JA3230-267

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Sport et douceur réunis dans un ensemble deux pièces. Confectionné dans une maille douce, ce haut à col ras-du-cou se distingue par un logo texturé et des épaules tombantes pour une coupe décontractée. Le legging assorti est confectionné dans un jersey doux et extensible, avec la technologie Dri-FIT qui évacue la transpiration pour aider ton enfant à rester au frais et au sec pendant le jeu.

Détails du produit

  • Haut : 50 % polyester / 44 % rayonne / 6 % élasthanne. Legging : 88 % polyester / 12 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Moon Particle
  • Article : JA3230-267

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