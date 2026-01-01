Chaussure de trail ACG Pegasus Trail By You pour femme

ACG Pegasus Trail By You
Chaussure de trail pour femme
Stock épuisé :
Ce produit est actuellement indisponible
Parcours des kilomètres de paysages pittoresques avec un confort amorti et des couleurs personnalisables. La ACG Pegasus Trail By You t'attend : conçue pour les sentiers, cette chaussure combine la réactivité de la route avec des options de personnalisation qui mettent en valeur ta créativité. Nous avons veillé à ce qu'elle dispose de ce dont tu as besoin pour une bonne adhérence sur terrain humide. Et le maintien ? Un avant-pied plus large donne à tes orteils plus de liberté de mouvement.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ8040-900
- Pays/Région d'origine : Chine
ACG Pegasus Trail By You
Parcours des kilomètres pittoresques avec un confort amorti et encore plus d'adhérence.
Parcours des kilomètres de paysages pittoresques avec un confort amorti et des couleurs personnalisables. La ACG Pegasus Trail By You t'attend : conçue pour les sentiers, cette chaussure combine la réactivité de la route avec des options de personnalisation qui mettent en valeur ta créativité. Nous avons veillé à ce qu'elle dispose de ce dont tu as besoin pour une bonne adhérence sur terrain humide. Et le maintien ? Un avant-pied plus large donne à tes orteils plus de liberté de mouvement.
Empeigne en mesh technique
Testée et approuvée, l'empeigne est confectionnée à partir d'un mesh technique léger qui allie durabilité et respirabilité. Grâce à un choix varié de couleurs pour les renforts, ta créativité est sans limites.
Semelle intermédiaire en mousse ReactX
Cette édition de la Peg Trail contient plus de mousse ReactX que la précédente. La hauteur de semelle accrue assure un retour d'énergie avec une sensation de réactivité et de stabilité.
Semelle extérieure haute adhérence
Affronte les sentiers humides et les surfaces escarpées : cette génération de semelles Nike All Terrain Compound (ATC) t'offre une adhérence supérieure. De plus, les nombreuses couleurs disponibles te permettent de choisir celles qui te conviennent le mieux.
Pointe repensée
Nous avons ajouté plus d'espace au niveau des orteils et de l'avant-pied pour assurer un confort optimal tout au long du parcours, en montée comme en descente. Un design plus large signifie plus de stabilité sur les sentiers techniques.
Personnalise-la
Tes initiales ? Un surnom ? Ton objectif personnel ? Fais preuve de créativité sur la languette de chaque chaussure.
Détails Nike By You
- Poids : env. 247 g (pointure 39 pour femme)
- Drop : 8 mm
- Nos membres sont uniques, et leurs chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est confectionnée à la main, une à la fois : c'est notre fierté. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Notre concepteur 3D t'offre un aperçu de ta création pour te permettre d'expérimenter toutes sortes de choix de conception.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ8040-900
- Pays/Région d'origine : Chine
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit ACG Pegasus Trail By You.
ACG Pegasus Trail By You
Informations supplémentaires
Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.