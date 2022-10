Sublimez votre style quoi qu'il advienne. Inspirée de la tenue que portait His Airness en 1985 lors d'une tournée exhibition en Italie (et de son dunk fracassant), cette chaussure associe la couture italienne au style indéniable de MJ. Le similicuir de luxe semi-mat et le cuir gaufré transforment le monde en podium, tandis que les coutures larges renforcent votre puissance hors du terrain. Enfin, le col doublé en tissu Fleece vous permet de voler en première classe.

SKU : DO9369-101