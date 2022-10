Confortable, élégante et intemporelle, la Dunk revient dans un modèle similaire dans la forme, le look et les sensations aux chaussures montantes de 1985. Le denim Rose pâle délavé vous donnera un regain d'énergie même par les journées les plus chaudes. Les bords bruts et les coutures contrastantes apportent un côté esprit libre à toutes les tenues. Et la semelle intermédiaire vieillie incarne le retour du bras roulé à ses origines de la rue. Alors faites vos lacets et relevez tous les défis, dans le confort d'une chaussure montante dotée d'un excellent amorti.

SKU : DQ8799-100