Rendant hommage à Penny Hardaway, véritable icône du basketball, la Air Max Penny revisite quasiment à l'identique le modèle d'origine des années 1990 (sa première chaussure signature). Avec son Swoosh incrusté et son passepoil ailé sur les côtés, la chaussure reprend des détails authentiques pour un style rétro réussi. Le daim de couleur Poudre de photons apporte une touche tendance à ce modèle, tandis que la semelle extérieure Lait de noix de coco et l'unité Air assortie offrent un look stylé au quotidien. En parlant d'amorti Air, préparez-vous pour un confort haute performance : l'essayer, c'est l'adopter.

SKU : DX5801-001