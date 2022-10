Il y a plus de 30 ans, la Nike Air Max révolutionnait la marque (et le monde des sneakers en général) d'un simple coup d'œil. Les clients pouvaient enfin voir la technologie en action, à travers une petite fenêtre. L'air visible était né. La 1987 OG est toujours restée au goût du jour, affichant un style caractéristique cool et décontracté. Le dernier coloris Blanc sommet, avec un swoosh Impulsion couché de soleil et des détails Vert cinétique, est idéal pour le printemps.