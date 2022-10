Une sneaker vitaminée débarque bientôt chez vous. Cette Air Jordan 7 reprend le coloris énergisant sorti en 2006 et célèbre le 30e anniversaire de cette silhouette primée. Son nubuck noir premium contraste avec les éléments décoratifs d'une couleur Agrume vive et avec les coutures et le Jumpman brodé colorés. La doublure Rouge universitaire et le nombre 23 sur le talon perpétuent la légende du championnat. Mettez une touche de couleur vitaminée à vos pieds.

SKU : CU9307-081