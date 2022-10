L'emblématique Air Jordan III célèbre le 30e anniversaire de la deuxième victoire de MJ au concours de dunks et son premier titre de MVP du All-Star Game. En 1988, les performances du joueur changent le cours de l'histoire et marquent le début d'une épopée inoubliable. Conçu dans le cadre d'une collaboration avec His Airness, ce coloris sera par la suite vendu aux enchères lors d'une action organisée par Nike pour venir en aide aux communautés affectées par l'ouragan Katrina. Il fera son entrée au panthéon du basketball avec l'intronisation de MJ.