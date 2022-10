Qualifiez-la de chef-d'œuvre « inachevé ». Cette version artisanale de la AJ1 Low présente des bords visibles effrangés qui apportent une esthétique déstructurée à vos sneakers préférées. L'empeigne en textile résistant et le motif perforé en relief sur la pointe de la chaussure rehaussent le look, tandis que le coloris utilitaire noir et gris fumée s'adapte à n'importe quelle tenue. La touche finale : un amorti Air ultra-confortable, qui fera le bonheur de vos pieds pour les sorties à venir.

SKU : DV0982-006