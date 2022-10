Diagnostic du Dr. Chaussures : 20/40 en vision. Pour fêter 40 ans de style des terrains à la rue, le modèle AF1 « West Indies » fait son grand retour. Sorti pour la première fois il y a 20 ans, le coloris Blanc et Vert classique fut le premier des 4 coloris sortis pour fêter le carnaval antillais de New York. Un cuir impeccable, des détails brodés et des semelles intérieures taillées pour l'aventure renforcent son attrait, tandis que le col en mesh, l'étiquette tissée sur la languette et le deubré « West Indies » vous donnent fière allure en-dehors des terrains.

SKU : DX1156-100