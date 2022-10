Cette sneaker robuste est prête à vous accompagner sur les pistes. Revisitée pour la saison, cette ACG Mountain Fly Low conçue pour résister aux conditions météo les plus difficiles présente une empeigne imperméable, confectionnée dans la célèbre matière GORE-TEX, qui prépare ce modèle à affronter les intempéries les plus rudes. Fabriquée pour les terrains difficiles, sa semelle intermédiaire React offre un rebond optimal pour un confort qui dure toute la journée, tandis que sa semelle extérieure affiche une forme imposante. Les lacets de randonnée et l'empeigne quadrillée réfléchissants font de ce modèle ACG une chaussure idéale pour toutes vos aventures, même de nuit.

SKU : DD2861-002