PATRICK MOURATOGLOU,

PRÉSIDENT ET

FONDATEUR Comptant parmi les entraîneurs les plus respectés

au monde, Patrick a travaillé avec des joueurs de

haut niveau tels que Marcos Baghdatis et Grigor

Dimitrov. Il entraîne actuellement Serena Williams

qui, depuis 2012, a remporté 10 grand chelems et

2 médailles d'or olympiques sous sa direction, pour

devenir numéro 1 au classement mondial. Il a posé

les fondements et défini l'approche d'entraînement

de la Mouratoglou Tennis Academy, et continue

aujourd'hui à travailler en étroite collaboration avec

les joueurs et leur personnel encadrant.