ÉTIREMENT DE LA BANDELETTE DE MAISSIAT EN FLEXION AVANT JAMBES ÉCARTÉES Bienfaits : étire les bandelettes de maissiat, le dos, les hanches et l'arrière des jambes (ischio-jambiers, mollets) 1. Mettez-vous en posture du chien tête en bas. Levez le coccyx vers le ciel pour former un triangle. Posez les talons

par terre, jambes tendues, et rentrez le ventre. Ramenez la poitrine vers les pieds et détendez la

tête et le cou. 2. Placez le pied droit entre vos mains. 3. Faites pivoter le torse, gardez la paume gauche au sol et tendez la main droite vers le ciel. Gardez la jambe arrière bien tendue.

Tenez la position. 4. Tendez la jambe avant en tirant au niveau des hanches. Inclinez le pied arrière. Tenez cette position pendant 25 secondes. 5. Redescendez la main droite et faites pivoter le bassin, les bras et la poitrine vers la gauche, en flexion jambes écartées. Détendez le cou et les

épaules. Tenez cette position pendant 25 secondes. Répétez le mouvement du côté opposé. 6. Placez le pied droit entre vos mains. Mettez-vous en posture du chien tête en bas. Levez le coccyx vers le ciel pour

former un triangle. Posez les talons par terre, jambes tendues, et rentrez le ventre. Ramenez la

poitrine vers les pieds et détendez la tête et le cou. Répétez l'exercice pendant 3 minutes.