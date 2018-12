« Certains de nos athlètes d'endurance suivent un

régime faible en glucides et plus riche en graisses

à certains stades de leur entraînement. Dans ce

cas, nous leur proposons des en-cas comme celui-ci,

qui fournissent beaucoup d'énergie sans la quantité

habituelle de glucides », indique M. Weller. « La noix

de coco fournit une dose importante de bonnes

graisses et de triglycérides à chaîne moyenne,

que l'organisme assimile facilement et qui donnent

rapidement de l'énergie. La noix de coco et les

graines de chia contiennent une grande quantité

d'antioxydants et apportent une bonne dose de

minéraux, comme le magnésium et le potassium,

précieux pour l'équilibre électrolytique. »