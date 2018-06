MARATHON

La force mentale acquise lors de l'entraînement à une course de 42 km ne ressemble en rien à ce que vous avez connu sur des

distances plus courtes. Vous parcourrez des distances plus longues en aérobie (en intensité faible à modérée), intensifierez la capacité

de votre métabolisme à brûler les graisses et découvrirez comment reprendre de l'énergie en pleine course. Par-dessus tout, vous

gagnerez en force et, le jour J, votre préparation sera plus poussée que jamais. En franchissant la ligne d'arrivée, votre sentiment

d'accomplissement sera phénoménal.



Ce qu'il vous faudra donner :

Qu'ils soient débutants ou pas, la plupart des runners doivent prévoir environ 16 semaines d'entraînement ciblé avant la course.

Sur cette période, vous devrez progressivement augmenter votre force, votre vitesse et votre distance par le biais de séances

de renforcement, de Speed runs et de Long runs. Conjugués à une focalisation sur la récupération en fonction de vos besoins,

ces trois ingrédients vous aideront à aborder la course avec un degré de préparation optimal, mais également avec confiance.