LES COUREURS Comment mesurez-vous le potentiel de quelqu'un à réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait ?



Quelque chose qui redéfinit totalement la façon dont nous envisageons les capacités de l'être humain ?



Autant de questions auxquelles l'équipe scientifique de Nike a dû répondre pour identifier les coureurs capables



de passer sous la barre des deux heures au marathon. Réunissant les esprits les plus brillants en physiologie, course



et performance athlétique, l'équipe a développé une batterie de tests afin d'identifier non seulement les coureurs



les plus rapides du monde, mais également ceux qui pourraient courir encore plus vite.





À l'issue des tests, trois coureurs ont été identifiés comme capables de descendre sous la barre



des deux heures : Eliud Kipchoge du Kenya, Lelisa Desisa d'Éthiopie et Zersenay Tadese d'Érythrée.



Trois pays pour trois parcours complètement différents, réunis pour trouver le chemin



le plus rapide vers la ligne d'arrivée.