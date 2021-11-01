Postures de yoga pour soulager les maux de dos

En cas de mal de dos, il est préférable d'éviter certaines postures de yoga. Les asanas qui comportent des inclinaisons vers l'arrière peuvent être problématiques. Ainsi, la posture du chameau ou celle du pont peuvent aggraver les douleurs dorsales.



Tant que votre dos n'ira pas mieux, évitez toute posture intensifiant la sensation d'inconfort. « En général, les postures de yoga sont un bon point de départ pour améliorer la manière dont on se tient et soulager le mal de dos, explique le Dr Shah, mais il est toujours important de déterminer l'origine d'un mal de dos. »



Si votre mal de dos persiste pendant plusieurs semaines, se produit plus fréquemment ou s'étend à d'autres zones du corps, il conseille de s'adresser à un professionnel de la santé. Comme toujours, soyez à l'écoute de votre corps et respectez ses besoins avant toute chose pour préserver sa force et sa bonne santé.

Voir aussi : postures de yoga pour réduire le stress