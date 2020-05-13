Votre environnement influe sur ce que vous mangez

Comment votre environnement influe sur votre alimentation
Coaching
Par Nike Training
Où manger : pourquoi votre environnement est important, et comment l'adapter.
Réfléchissez à la dernière fois que vous avez mangé n'importe quoi. Où étiez-vous assis ? Quelle assiette ou quel bol utilisiez-vous ? Quelle musique écoutiez-vous ? Qui était avec vous ? Les réponses à ces questions sont importantes.
« Notre environnement définit nos choix bien plus que nous ne le pensons, c'est un facteur de décision invisible », explique Krista Scott-Dixon, Directrice de programme chez Precision Nutrition et nutritionniste depuis près de 20 ans. « Souvent, on se dit qu'on fait les mauvais choix parce qu'on manque de volonté, mais en fait, notre environnement immédiat a énormément d'influence sur notre potentielle réussite. »
« Notre environnement définit nos choix bien plus que nous ne le pensons, c'est un facteur de décision invisible. »
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Quand Krista parle d'environnement, vous visualisez probablement votre environnement physique. Et c'est une pièce importante du puzzle : l'endroit exact (une cuisine, un bureau, une voiture) et l'agencement de cet environnement influencent notre mode d'alimentation et la composition de nos repas. Mais les recherches scientifiques ont démontré que d'autres petits détails cruciaux dans notre environnement jouent également sur nos choix alimentaires et qu'ils doivent être pris en compte pour manger plus sainement.
Commencez par l'endroit.
Une cuisine encombrée et en désordre peut vous pousser à faire des choix à la hâte et peu judicieux, simplement parce que vous n'arrivez pas à trouver ou à accéder facilement à ce dont vous avez besoin pour manger sainement, explique Krista : « Vous ne ferez jamais de green smoothie si le blender est enfoui sous un tas de courrier et que la pagaille règne sur votre plan de travail ».
Il est important de choisir un espace bien rangé, sans source de distraction. Prendre votre repas devant votre télévision, votre ordinateur ou votre téléphone vous empêche d'être attentif à ce que vous mangez ou même à la sensation de satiété, d'après une étude publiée dans la revue Appetite consacrée à l'alimentation. Vous êtes donc beaucoup plus susceptible de grignoter dans la journée.
« Vous ne ferez jamais de green smoothie si le blender est enfoui sous un tas de courrier et que la pagaille règne sur votre plan de travail. »
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Cette tendance se vérifie également lorsque vous mangez sur le pouce. Si vous avalez une barre énergétique en faisant autre chose en même temps, vous êtes beaucoup plus susceptible de grignoter plus tard dans la journée. D'après les chercheurs britanniques qui ont étudié la question, ceci est dû au fait que votre esprit n'enregistre aucun vrai repas, et cette insatisfaction vous pousse à avoir envie de manger encore par la suite.
La présentation compte.
La vaisselle choisie est importante. Les grands bols, assiettes et tasses tendance sont jolis, mais ils peuvent vous pousser inconsciemment à manger beaucoup plus que d'habitude, selon une méta-analyse de l'Université de Cambridge portant sur plus de 60 études.
Tellement plus en fait que les chercheurs ont découvert qu'en utilisant simplement une assiette plus petite pour chaque portion, on pouvait réduire notre consommation de 218 calories par jour.
Des études antérieures ont montré que même la couleur des plats avait un impact : si vous mangez du riz blanc dans une assiette blanche, vous ne remarquerez pas vraiment la quantité consommée. Servez le même riz sur une assiette plus foncée et vous aurez davantage conscience de la quantité qui disparaît. Selon les experts, l'astuce consiste à choisir autant que possible une assiette d'une couleur différente de ce que vous mangez. En conclusion, vous ne pouvez pas vous tromper en mangeant des aliments riches en nutriments et colorés, dans des assiettes blanches standard.
Soyez à l'écoute de vos sens.
Notre environnement fait également appel à d'autres sens. L'audition, par exemple, joue un rôle important. Mangez-vous avec le son de la télévision en bruit de fond ? Mettez-vous la musique à fond pendant votre repas ? Une étude récente publiée dans le Journal of the Academy of Marketing Sciences suggère que ces scénarios peuvent vous pousser à manger plus et davantage d'aliments mauvais pour la santé.
Un niveau de bruit élevé augmente le rythme cardiaque et génère une réponse au stress, comme l'expliquent les auteurs de l'étude. Inconsciemment, cela peut nous pousser à manger plus et plus vite, et à choisir des aliments réconfortants, riches en calories et en matières grasses.
Avec qui mangez-vous ?
Pour finir, il y a l'environnement social que vous construisez : les personnes avec lesquelles vous mangez et la raison pour laquelle vous mangez ensemble. De récentes études ont montré que lorsque nous partageons un repas avec des personnes mangeant plus sainement, nous sommes plus enclins à faire également les bons choix. Mais l'inverse est également vrai : le fait de manger avec des gens qui ne mangent que de la malbouffe et qui boivent beaucoup d'alcool nous pousse à en faire de même.
En ce moment, nous ne pouvons pas vraiment choisir ceux avec qui nous mangeons, et cela peut également avoir un impact majeur sur notre alimentation, explique Krista. Pour résumer, le mot d'ordre général est le suivant : pour manger le plus sainement possible, vous devez faire attention à votre environnement.
« Mon but n'est pas de créer un environnement parfait à chaque repas, mais un environnement légèrement meilleur, de plus en plus souvent. »
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Pour résumer, le mot d'ordre général est le suivant : pour manger le plus sainement possible, vous devez faire attention à votre environnement.
« J'imagine plutôt ça comme une continuité, explique Krista. Mon but n'est pas de créer un environnement parfait à chaque repas, mais un environnement légèrement meilleur, de plus en plus souvent. » Pour cela, vous pouvez manger ailleurs qu'à votre bureau un jour en plus par semaine. Ou si vous dînez généralement en consultant les réseaux sociaux, mettez votre téléphone de côté une fois par semaine.
Pas besoin de modifier radicalement votre environnement pour vous sentir plus présent dans le moment, plus serein et enclin à faire des choix alimentaires sains. Commencez par de petits gestes. Rangez et nettoyez l'espace où vous mangez pour qu'il soit plus accueillant. Limitez les sources de distraction. Faites attention aux assiettes que vous utilisez, au bruit de fond et aux personnes qui vous accompagnent. Ces petits gestes pour améliorer votre environnement vous donneront l'impulsion constante et positive qui, au fil du temps, produira de grands résultats.
Faites-en une habitude : réfléchissez à un petit changement positif que vous pouvez apporter à votre environnement, comme le fait de s'asseoir à table pour au moins un repas par jour. Intégrez cette méthode à une habitude que vous avez déjà. Par exemple, si vous regardez votre téléphone pour voir à quelle heure vous commencez à manger, dites-vous qu'il est l'heure de s'asseoir. À chaque fois que vous le ferez, n'oubliez pas de vous féliciter, cela vous aidera à ancrer cette résolution dans vos habitudes.