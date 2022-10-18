Sept essentiels pour compléter une tenue de volley

Smashez avec style dans ces tenues de volley Nike
Conseils mode
Hauts et bas anti-transpiration, chaussures à adhérence optimale, et plus encore : avec ces tenues de volley Nike, smashez et servez avec assurance.
Pour les joueurs et joueuses de volley, rien ne vaut une tenue à la fois confortable et anti-transpiration. Pourquoi ? Pour pouvoir smasher, servir et contrer avec précision. Accessoires pour cheveux reprenant les couleurs de l'équipe, hauts et bas de compression à l'effet seconde peau… Ce guide passe en revue tout ce qu'il vous faut pour composer la tenue de volley idéale.
7 vêtements et accessoires Nike pour les tenues de volley
1. Shorts et leggings de volley Nike
Les shorts et leggings de volley se déclinent en différentes matières, longueurs d'entrejambe et hauteurs de taille. Toutefois, on leur trouve un point commun : ils offrent une coupe ajustée qui ne glisse pas et ne se plisse pas pendant le jeu. Qui plus est, la technologie anti-transpirante et le tissu respirant permettent de rester au frais, et de profiter d'un maximum de confort.
2. Hauts et tee-shirts de volley Nike
Les hauts de volley Nike sont disponibles en version manches longues, manches courtes et sans manches. Il y en a pour tous les goûts, qu'il s'agisse de style ou de confort. Par exemple, le tee-shirt de training Nike Legend est conçu en tissu doux et extensible. Ce modèle accompagnera parfaitement les mouvements de l'athlète, même pour rattraper des balles au fond du terrain ou bloquer un smash près du filet.
3. Sweats à capuche et sweat-shirts de volley Nike
Restez au chaud après le match en enfilant un sweat à capuche ou un sweat-shirt de volley Nike. Le sweat à capuche en tissu Fleece Nike affiche un motif de volley brodé sur le devant. Conçu dans un tissu Fleece léger et doux, il offre une poche kangourou à l'avant et des poignets côtelés pour plus de confort.
4. Chaussures de volley Nike
La collection de chaussures de volley Nike, dont la Nike Zoom HyperAce 2, est conçue pour l'adhérence et la vitesse sur les surfaces dures. L'amorti réactif de ces modèles réduit les impacts, et leur talon cranté permet de foncer sur le ballon sans tomber.
5. Maillots de bain de volley Nike
Pour ce qui est des tenues de beach volley, optez pour des vêtements à séchage rapide. Choisissez des bas offrant une tenue compressive zéro distraction, comme le short Nike Swim Hydralock Fusion Cheeky Kick, ou des hauts qui apportent confort et maintien tout au long du jeu, comme le haut de bikini Nike à dos croisé.
6. Casquettes, bandeaux, chouchous et élastiques à cheveux de volley Nike
Ne laissez pas le soleil, la transpiration ou vos cheveux gêner votre vision. La solution idéale ? Les casquettes, bandeaux, chouchous et élastiques à cheveux Nike de volley. Le foulard Nike Dri-FIT, par exemple, intègre la technologie Dri-FIT pour évacuer rapidement la transpiration.
7. Lunettes de soleil de volley Nike
Le plus important au volley ? Garder une concentration absolue sur les mouvements de l'adversaire et suivre le ballon. Toutefois, cela peut devenir un véritable défi sur un terrain en extérieur quand le soleil est au plus haut. Les lunettes de soleil de volley Nike sont conçues pour rester en place sur le visage, même pendant les échanges intenses, tout en protégeant les yeux des rayons du soleil.
Rédaction : Julia Sullivan