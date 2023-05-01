Six tenues de hip-hop qui célèbrent la musique et le mouvement

L'année 2023 marque le 50e anniversaire du hip-hop, un style de danse qui a transformé des générations et qui a influencé la musique, la façon de bouger et les tendances actuelles. En cinquante ans, le style hip-hop a évolué et a été défini par des artistes de renom. Mais pour celles et ceux qui font du hip-hop, il ne s'agit pas seulement de suivre la mode pour s'habiller.

« Ça a commencé dans les communautés afro-américaines avec le rap, les graffitis, le breakdance et les DJ, alors ces domaines ont beaucoup influencé la danse », explique Traci Copeland, coach Nike Training Club (NTC) et ancienne danseuse professionnelle de street jazz et de hip-hop. « Mais ça dépend aussi de ton propre style et de la manière dont tu t'exprimes. C'est plus que de la danse. »

Peu importe ton niveau en hip-hop, il te faut la bonne tenue pour danser : elle doit être confortable et te permettre de t'exprimer. Décontractée et ample, elle doit aussi être stylée.

« J'aime bien porter un petit crop top avec un pantalon de survêtement baggy ou un pantalon coupe-vent. Je porte aussi parfois un t-shirt oversize avec un baggy ou un short en été », indique Traci.

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Comme le hip-hop n'est pas seulement un mode d'expression mais aussi une activité sportive à part entière, la coach conseille d'emporter plusieurs hauts à un cours de hip-hop, parce qu'il y a des chances qu'ils finissent trempés. Les chaussures sont tout aussi importantes : pour faire du hip-hop, il te faut une paire qui soit fonctionnelle, mais pas seulement. Tes chaussures doivent être un élément essentiel de ton look. La culture sneakers tient une grande place dans la communauté hip-hop de manière générale, et une tenue de street dance ou de hip-hop n'est pas complète sans une paire de sneakers stylée.

« Je souhaite que toutes les personnes qui veulent faire partie de cette culture, que ce soit à travers la danse ou par n'importe quelle autre plate-forme, fassent preuve de curiosité et d'humilité, affirme Traci. L'esprit de la danse hip-hop (les vêtements que tu portes) et la genèse de la culture hip-hop sont deux choses indissociables. »

Quand tu fais du hip-hop, la tenue que tu choisis n'est pas juste une question de sport. C'est la manière dont tous les aspects (les mouvements, la musique, la tenue que tu portes) s'associent pour célébrer le hip-hop dans son ensemble.

Voici donc six tenues de hip-hop qui t'aideront à pratiquer ce sport et à célébrer en même temps la culture hip-hop.