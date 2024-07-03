En coulisses : la création des tenues d'athlétisme Nike Elite pour femme
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Du début des recherches à la date de lancement, il faut compter trois à quatre ans pour que les tenues d'athlétisme élite prennent vie.
Pas simple du tout de créer des tenues d'athlétisme de haut niveau pour les fédérations sponsorisées par Nike pour les Jeux de Paris. L'équipe de design planifie ces collections plusieurs années à l'avance en utilisant un processus en plusieurs étapes qui associe recherche, données et observations d'athlètes.
Même si la plupart des fans ne voient que le produit final, le parcours d'innovation en coulisses est un processus continuel. Le but : faire en sorte que les tenues d'athlétisme Nike utilisent les toutes dernières technologies pour répondre aux différentes préférences des athlètes de haut niveau en matière de style, et pour maximiser les fonctionnalités et les performances. C'est d'autant plus le cas avec les tenues pour femmes, dont les besoins sont spécifiques.
« Nike travaille en vraie collaboration avec ses athlètes », explique la coureuse de fond Keira D'Amato à Citius Mag, une revue d'athlétisme. « Pendant des années, on teste, on essaie, on donne notre avis. On ne se contente pas d'aller à une réunion et de dire ce qu'on aime ou pas. Nike nous donne les tenues, on les ramène à la maison, on les teste en conditions réelles. On remplit des sondages et on donne notre avis. Je suis vraiment fière de cette collection, parce qu'elle a été conçue pour nous, avec nos observations, directes et indirectes. »
Du début du processus de conception aux tests des athlètes, voici comment Nike a créé ses tenues d'athlétisme en prévision des festivités de l'été 2024.
Créer pour l'athlète : tout commence par des données
La collection sport 2024 présente les tenues d'athlétisme Nike conçues avec le plus grand nombre de données jamais utilisées. Elle s'appuie sur la conception assistée par ordinateur Nike NXT et des études dans le domaine du sport. On a obtenu une précision au pixel et à la couture près au niveau du design et de la conception des vêtements. Au Sports Research Lab, l'équipe Nike a étudié le corps des athlètes avec des données de capture des mouvements en 4D. Elle a observé les athlètes en mouvement, les zones de chaleur, de transpiration, etc. pour cibler la respirabilité et l'élasticité nécessaires aux endroits stratégiques. Objectif : une coupe et une liberté de mouvement idéales.
Les tenues intègrent des technologies Dri-FIT ADV innovantes, qui permettent de créer un tissu haute performance en microfibre et polyester qui évacue la transpiration. Le but est de garder les athlètes au sec et dans le plus grand confort en compétition.
Une fois toutes les données réunies, l'équipe de design Nike a commencé à créer une série de silhouettes adaptées à divers évènements, en tenant compte des différences de morphologies et de besoins au niveau des tailles. Elle a aussi créé des tenues spécialement adaptées à tous les genres.
Pour les tenues d'athlétisme pour femme, l'équipe de design a repensé les brassières intégrées pour permettre aux athlètes féminines de porter des brassières Swoosh séparées sous leur tenue. Résultat : un ensemble de pièces qui fonctionnent ensemble. Les pièces pour homme sont variées, avec des silhouettes qui dessinent le corps et qui répondent aux spécificités de chaque épreuve.
L'athlétisme étant un sport très varié et dynamique, l'innovation est essentielle. Exemple : Nike a créé de nouveaux hauts pour le lancer, avec une coupe plus décontractée et une matière plus légère. La version pour femme de ce haut intègre aussi des découpes à l'arrière des épaules pour une plus grande liberté de mouvement. L'équipe de design a aussi mis l'accent sur l'adaptabilité, en ajoutant à la gamme une nouvelle combinaison pour femme avec un bas court. Elle a aussi fait en sorte que le justaucorps existant puisse être porté avec un short par-dessus, si les athlètes le souhaitent.
« On tient compte des genres et de toutes les morphologies, tailles et capacités physiques », explique Janett Nichol, VP Apparel Innovation chez Nike. « En athlétisme, les besoins ne sont pas les mêmes si on fait des marathons, du saut en longueur ou du lancer de poids. Les données ont une incidence réelle sur notre manière de concevoir les vêtements. On utilise les observations des athlètes pour innover en matière de performances, mais aussi pour l'aspect esthétique de nos tenues. »
Le principe directeur des couleurs de nos tenues de compétition conçues pour les jeux de Paris s'appelle Metaprism. Il amplifie les couleurs traditionnelles des fédérations en créant des vibrations à travers les couleurs, en utilisant la lumière et le mouvement. Chaque tenue reprend les couleurs de l'équipe du pays mais pousse la palette dans une nouvelle direction, en restant fidèle au look et au confort traditionnels de la fédération.
Les tenues pour les épreuves éliminatoires et les demi-finales sont principalement composées de hauts unis. Mais celles pour les finales sont recouvertes d'un motif imprimé. C'est la première fois que Nike crée un design spécial pour les finales. Grâce à la visualisation des données assistée par ordinateur, la marque a développé un concept unique appelé « emotion of motion ».
Avancée révolutionnaire : l'équipe a transformé la capture des mouvements d'un coureur de fond effectuée par le Nike Sports Research Lab en un champ de particules à code couleur qui change constamment. Ces visualisations ont directement été traduites dans le motif « emotion of motion ». Même si l'éventail des épreuves d'athlétisme est particulièrement vaste, le mouvement est le point commun. Ces tenues ont été créées pour célébrer les prouesses sportives à leur paroxysme.
Résultat : un choix de près de 50 modèles et de plus d'une douzaine de modèles de compétition.
Créer avec l'athlète : un avis crucial
Nike a la conviction que la contribution constante des athlètes est essentielle à la réussite du processus de création des tenues. « Les athlètes ont participé à la création des tenues du début à la fin », explique Sarah Gardner, Lead Product Line Manager dans la division Global Apparel chez Nike. Elle explique que l'inspiration pour la tenue d'athlétisme 2024 date de 2021, quand Nike a consulté des athlètes pendant les sélections olympiques américaines pour avoir leur avis sur le modèle de l'année précédente. « Les premières observations recueillies à ce moment-là nous ont permis de démarrer le travail de conception, mais recueillir les avis et rencontrer les athlètes est quelque chose qu'on a fait constamment, tout au long du processus », précise-t-elle.
Sarah Gardner explique par exemple que les athlètes qui pratiquent le lancer ont demandé des hauts plus légers, avec des matières plus performantes. Les hommes et les femmes voulaient des bas ajustés leur permettant de bouger librement. « On a compris à quel point il était important pour les femmes de pouvoir toujours porter les pièces de plein de façons différentes les jours de compétition. Elles veulent pouvoir porter leur propre brassière avec ou associer des pièces d'autres tenues en fonction de leurs besoins, explique-t-elle. Tous ces retours et bien d'autres choses ont été intégrés dans nos nouvelles tenues. »
Une fois les nouveaux prototypes prêts, Nike a demandé à des athlètes de les tester et de donner leur avis sur certains facteurs, comme le poids du tissu et le confort global. Partie essentielle du long processus de consultation, ces réponses ont soigneusement été prises en compte par Nike pour concevoir le design final.
Suite aux retours des athlètes, Nike a repensé le maillot et le haut de lancer pour femme et a créé un autre modèle de maillot plus couvrant. L'équipe a complètement repensé le maillot pour femme pour couvrir davantage la poitrine, les aisselles et le dos. Elle a aussi ajouté une nouvelle matière au niveau de la doublure des goussets pour les hommes et pour les femmes, pour offrir une protection supplémentaire sur le devant du corps. La gamme conçue pour l'échauffement comprend désormais de nouvelles options de superposition. La matière de la veste et du pantalon de pluie imperméables a été remplacée par un tissu tissé extensible, imperméable et plus souple.
Comme l'explique la coureuse de haies Anna Cockrell, qui a participé aux Jeux de Tokyo en 2021, la tenue qu'elle portait pour cette compétition était « vraiment magnifique », mais au final, elle a trouvé qu'elle était trop moulante et qu'elle ne permettait pas de bouger aussi bien qu'elle l'aurait voulu. Nike a pris en compte ces remarques pour les tenues de 2024. « Cette année, la tenue a vraiment été améliorée, du point de vue de l'élasticité et de la liberté de mouvement », affirme-t-elle.
Anna Cockrell est fan des coutures hautes sur les hanches de la combinaison qui compose l'une des tenues d'athlétisme pour femme. « Personnellement, j'adore, a-t-elle dit. Quand on a testé cette tenue, j'étais l'une des personnes à la défendre. »
Créer pour et avec l'athlète : les athlètes peuvent participer aux tests avant la compétition
Une fois leur qualification en poche pour intégrer l'équipe olympique des États-Unis, les athlètes doivent remplir un formulaire en indiquant leur taille et leur style de tenue préféré. Toutes les tenues sont à leur disposition pour les voir et les essayer.
Après ça, les tenues sont livrées en avance à chaque athlète. Les athlètes peuvent ensuite porter la tenue à l'entraînement et essayer différents modèles pour déterminer leurs préférences.
Mais l'innovation ne s'arrête pas à Paris. « On est déjà en train de demander aux athlètes leurs premières réactions au sujet de la tenue, pour commencer à identifier ce sur quoi on doit se concentrer pour la nouvelle tenue de 2028, en prévision des Jeux de Los Angeles », confie Sarah Gardner.
Rédaction : Korin Miller