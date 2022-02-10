Comment une routine sportive peut aider à lutter contre la dépression et l'anxiété

Soulever des charges peut s'avérer aussi bénéfique pour vos muscles que pour votre santé mentale. Par exemple, une méta-analyse publiée en 2018 dans la revue JAMA Psychiatry révèle que l'entraînement de renforcement réduit significativement les symptômes de dépression chez les adultes, quel que soit le nombre de répétitions, de séries et de séances effectuées.

Une étude antérieure publiée dans Sports Medicine a montré que l'entraînement de renforcement réduit également l'anxiété, tant chez les personnes en bonne santé que chez celles atteintes d'une maladie physique ou mentale.

Le renforcement musculaire n'a pas fait l'objet d'une étude poussée comme cela a été le cas du cardio ou du yoga, mais les leviers d'amélioration de l'humeur sont possiblement les mêmes. Dans les faits, un essai clinique publié dans la revue The Journal of Consulting and Clinical Psychology a même comparé l'entraînement de renforcement au running et a révélé que tous deux réduisaient les symptômes de la dépression de manière égale chez les femmes déprimées.

Testez différents types d'exercices de renforcement jusqu'à trouver celui qui vous convient. En voici quelques-uns pour commencer :