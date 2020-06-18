Huit exercices de renforcement de la ceinture abdominale pour les runners

Lorsqu'on pense aux muscles sollicités par le running, ce sont souvent ceux des membres inférieurs, comme les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers ou encore les mollets, qui nous viennent en premier. Mais notre ceinture abdominale, qui ne se limite pas à une simple « tablette de chocolat », est en fait l'un des groupes musculaires les plus importants pour le running.

« Dites-vous que la ceinture abdominale correspond à l'ensemble des muscles qui stabilisent votre torse et vos hanches », explique Janet Hamilton, coach certifiée en renforcement musculaire et en préparation physique, et propriétaire de la société de coaching Running Strong basée à Atlanta. En plus du grand droit de l'abdomen (cette fameuse tablette que nous avons tous, même si elle ne se voit pas toujours…), la ceinture abdominale comprend les obliques internes et externes, qui vous aident à pivoter d'un côté à l'autre, le muscle transverse de l'abdomen, les muscles profonds qui enveloppent votre abdomen comme un corset, attirant votre nombril vers l'intérieur, le muscle érecteur du rachis, qui court le long de votre colonne vertébrale, le multifide, les muscles profonds du bas du dos, les fessiers et le plancher pelvien.

Renforcer tous ces muscles peut améliorer votre posture, votre stabilité et votre technique pour vous permettre d'être en meilleure forme et de courir plus vite et plus longtemps. En effet, il a été démontré dans une étude publiée dans la revue The Journal of Strength and Conditionning Research qu'un entraînement régulier de renforcement de la ceinture abdominale améliorait la vitesse de votre foulée. Une autre étude publiée dans PLOS One a montré que ces exercices pouvaient également renforcer votre endurance et votre capacité à gérer efficacement votre énergie pendant vos runs.