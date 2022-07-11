Comment prendre mieux soin de soi

Quand on parle de « prendre soin de soi », vous pensez « bains moussants et petits films sous une couverture bien chaude » ? Si c'est le cas, vous n'avez pas tort, mais ça ne se limite pas à cela. « Prendre soin de soi, c'est la manière dont vous vous occupez de vous fondamentalement, au quotidien, par le biais de vos habitudes, et cela englobe votre santé physique, émotionnelle et mentale, vous permettant de donner le meilleur de vous-même », précise Theresa Melito-Conners, experte dans ce domaine, conseillère pédagogique et auteure dans le Massachusetts. Lorsqu'on est en pleine forme, il devient plus facile de surmonter les petits et grands obstacles de la vie.



Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement se faire plaisir. Cela peut impliquer des activités désagréables mais qui sont bonnes pour vous (comme aller chez le dentiste) ou de répondre à ses besoins dans une situation donnée (par exemple, prendre une vraie pause déjeuner), explique Ellen Bard, membre associée de la British Psychological Society et auteure de This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Dans tous les cas, le fait de prendre soin de vous recharge vos batteries, ce qui vous permet d'être à 100 % de vos capacités au travail, dans votre entraînement et dans vos relations, ajoute Ellen Bard. Et au lieu de perdre du temps et de l'énergie à essayer de garder votre calme, vous vous donnez les ressources internes nécessaires pour résoudre les problèmes. C'est la différence entre ajouter la pièce manquante au puzzle et associer des pièces qui ne vont pas ensemble en espérant obtenir un résultat concluant.



Pour prendre soin de vous, vous devez bien vous connaître, explique Ellen Bard. « Ce qui peut combler une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, et ce dont nous avons besoin à un moment donné peut ne pas fonctionner pour nous à un autre moment, explique-t-elle. Prendre soin de soi, c'est se connecter plus intimement à soi-même et être à l'écoute des besoins de son cœur, de sa tête et de son corps. »



Le secret, c'est d'adapter votre façon de prendre soin de vous en fonction de vos besoins actuels. Appliquez cette stratégie correctement et vous atteindrez vos objectifs. Pour cela, testez les conseils d'experts proposés dans ce guide.