Notre façon de jouer : le tennis sur route

Le tennis sur route voit le jour dans les années 30, en réponse aux barrières socio-économiques qui empêchaient un grand nombre de locaux de jouer au tennis sur gazon. Après avoir obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1966, l'île conserve de nombreuses traditions britanniques telles que le tennis sur gazon et le cricket.



La société postcoloniale est divisée à la fois sur le plan racial et social. « Le tennis sur route était perçu comme le sport des pauvres », déclare Dale Clarke, qui dirige la Professional Road Tennis Association. « Mais c'est un sport endémique de la Barbade, il devrait donc être inscrit dans l'ADN de chaque Barbadien ».



Pendant de nombreuses années, le tennis sur route s'est joué principalement dans les quartiers les plus défavorisés, mais aujourd'hui, il est pratiqué dans toute l'île. « C'est agréable de voir que dans chaque communauté, on trouve des joueurs de tennis sur route », continue Dale Clarke. « Le développement de ce sport est incroyable. Les gens ont peint des terrains. C'est tellement bon de voir autant de gens jouer pour faire de l'exercice ».