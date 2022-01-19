Notre façon de jouer : le tennis sur route
Communauté
Cette alternative pleine de vie au tennis sur gazon fait partie intégrante de la culture de rue à la Barbade.
« Notre façon de jouer » est une série qui met à l'honneur des communautés sportives du monde entier qui s'approprient le sport.
Au milieu des édifices multicolores du quartier de Pine dans la ville de Saint-Michael, à la Barbade, sur des terrains dessinés à la craie, des balles de tennis fusent, alternant entre élégance et férocité. Les matchs s'arrêtent au milieu du set pour laisser passer la circulation. Les badauds aident à compter le score tout en lançant des commentaires fleuris (qu'il est de bon ton de ne pas retranscrire ici). Un joueur qui se fait déborder sur son coup droit termine étalé sur le béton. Tout le monde éclate de rire.
« Dah fuh lick yuh ! »
se moque gentiment un ancien qui joue aux cartes, en Bajan, le dialecte local (ce qui signifie « Bien fait pour toi ! »).
C'est ça, le tennis sur route.
C'est ça, la Barbade.
Terrain
Si la route est plate, lisse, sans nids-de-poule et qu'aucune voiture n'y est stationnée, elle est parfaite pour le tennis sur route. Traditionnellement, les joueurs tracent à la craie un terrain de 3 mètres par 6,5 mètres. Un « filet » est matérialisé par une planche de contreplaqué de 20 cm de haut sur plus de 2,75 mètres de large. Mais de plus en plus, les terrains sont aménagés de façon permanente dans des espaces dédiés, à côté de terrains de football et de basketball, généralement aux couleurs jaune et bleu du drapeau de la Barbade.
But du jeu
- Inscrire 21 points (avec un écart minimum de 2 points).
- Conserver la balle de tennis à l'intérieur des limites du terrain.
- Éviter le filet.
- Rester debout.
Règles du jeu
- Un set est constitué de trois jeux en 21 points chacun.
- Le joueur qui remporte deux des trois jeux remporte le match.
- Le service et le système de marquage des points est le même qu'au tennis de table.
- La balle doit rebondir avant d'être renvoyée.
- Un point est inscrit si l'adversaire envoie la balle dans le filet, en dehors des limites, ou si la balle rebondit plus d'une fois d'un même côté.
Supporter et vedette locale
Terry Arthur, dit « le Mexicain » (52 ans)
Le Mexicain est un visage connu des spectateurs qui se rendent aux tournois organisés sur toute l'île. Ce célèbre musicien de Soca fabrique des raquettes en bois massif depuis son enfance, pour jouer en compagnie de ses amis.
« On ponçait les bords comme ça », explique le Mexicain en passant les pouces sur les raquettes qu'il a réalisées. Ce qui rend le tennis de rue si populaire à travers l'île, c'est qu'il est accessible : pas besoin d'un équipement haut de gamme. Ce modèle simple de raquette est toujours utilisé aujourd'hui. Quant aux balles de tennis, « on retirait le feutre des balles pour les mettre à nu », confie-t-il. Les inconditionnels de tennis sur route jurent qu'elles vont plus vite ainsi.
Un développement rapide
Le tennis sur route voit le jour dans les années 30, en réponse aux barrières socio-économiques qui empêchaient un grand nombre de locaux de jouer au tennis sur gazon. Après avoir obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1966, l'île conserve de nombreuses traditions britanniques telles que le tennis sur gazon et le cricket.
La société postcoloniale est divisée à la fois sur le plan racial et social. « Le tennis sur route était perçu comme le sport des pauvres », déclare Dale Clarke, qui dirige la Professional Road Tennis Association. « Mais c'est un sport endémique de la Barbade, il devrait donc être inscrit dans l'ADN de chaque Barbadien ».
Pendant de nombreuses années, le tennis sur route s'est joué principalement dans les quartiers les plus défavorisés, mais aujourd'hui, il est pratiqué dans toute l'île. « C'est agréable de voir que dans chaque communauté, on trouve des joueurs de tennis sur route », continue Dale Clarke. « Le développement de ce sport est incroyable. Les gens ont peint des terrains. C'est tellement bon de voir autant de gens jouer pour faire de l'exercice ».
Le notable
Dale Clarke (44 ans)
Titre : fondateur et directeur général de la Professional Road Tennis Association
Dale Clarke mène la bataille pour instituer le sport à tous les niveaux : dans les écoles locales et auprès des centres d'entraînement communautaires pour les enfants, et pour professionnaliser le sport à la Barbade et au-delà de ses frontières.
Il travaille dur pour obtenir des soutiens financiers d'entreprises pour ses tournois, joués sous les projecteurs et devant des foules de spectateurs dignes de ce nom. Il existe désormais un jeune circuit pro sur l'île, et Dale Clarke a emmené des joueurs pour représenter la Barbade dans des tournois internationaux aux États-Unis et aux Philippines.
Les pros
Les meilleurs joueurs de la Barbade sont toujours en activité. Ils écrivent l'histoire pour la nouvelle génération du sport et la développent pour leur pays et dans le monde entier. Si cette équipe ne jouit pas de la même reconnaissance mondiale que les professionnels de sports internationaux mieux connus, ce sont de véritables athlètes professionnels dont la détermination, le talent et le désir de faire connaître leur île-nation commencent à porter leurs fruits.
Mark Griffith (36 ans)
Surnom : Venom
Profession : Joueur professionnel de tennis sur route
Classement masculin : N°1
Ce n'est pas par hasard qu'on le surnomme « Venom » (venin, en anglais). Meilleur joueur de tennis sur route de l'île, Mark Griffith possède une maison remplie de ses trophées, en bord de plage dans le quartier de Brandons Beach, à Saint-Michael. Il est une célébrité ici, et le seul joueur professionnel sponsorisé à l'heure actuelle. Mais pour rester numéro un, il lui faut travailler, car nombreux sont les jeunes loups à vouloir lui voler la place. Comment fait-il pour se maintenir au sommet ? Il surclasse ses concurrents pendant qu'ils dorment. Mark Griffith se réveille à 4h du matin tous les jours pour suivre un rigoureux programme d'entraînement.
Dario Hinds (25 ans)
Surnom : CR7
Profession : Représentant commercial à temps plein, joueur professionnel de tennis sur route à temps partiel
Classement masculin : N°4
À 14 ans, Dario passait ses soirées à regarder des matchs de tennis sur route sur les terrains en dur à proximité de son domicile. Et puis, un jour, un ami lui a demandé s'il voulait jouer. La suite appartient à l'histoire de la Barbade. Aujourd'hui, il occupe la quatrième place du classement national. « Ils ne sont pas nombreux sur l'île, ceux qui m'ont battu. Et ceux-là, je les compte sur les doigts d'une seule main », déclare-t-il.
Sheldene Walrond (44 ans)
Surnom : Smiling Assassin
Profession : Officier supérieur chez les garde-côtes de la Barbade
Classement féminin : N°1
Sheldene passe beaucoup de temps à s'entraîner avec les meilleurs joueurs du tournoi masculin. « Les meilleurs joueurs ont tendance à se serrer les coudes », raconte-t-elle en riant. Elle domine à l'heure actuelle le tableau féminin, et elle sait faire le spectacle : « La foule adore les smashs. »
Sheldene veut se servir de son profil pour faire venir les filles dans son sport. « À l'heure actuelle, nous sommes environ 20 femmes en catégorie A (le plus haut niveau de l'île), le tableau masculin peut monter jusqu'à 80 joueurs dans cette même catégorie », explique-t-elle.
The Sauna : complexe d'entraînement et centre communautaire
Sur les terrains en salle, les meilleurs joueurs s'affrontent lors d'entraînements aux conditions pour le moins surprenantes. En marge du match, une partie de cartes bat son plein, tandis que Shakeem Nurse, l'une des étoiles montantes du sport, se fait couper les cheveux. Mais puisque les matchs de tennis sur route se déroulent généralement en journée, pendant que les uns et les autres vaquent à leurs occupations, ces conditions ressemblent fortement à celles des rencontres de rue aux allures de rassemblements sociaux qui sont organisées aux quatre coins de l'île.
« C'est un croisement entre le tennis sur gazon et le tennis de table, en plus coloré, plus sonore et avec une énergie totalement débridée. »
Dario Hinds
La rue pour terrain privilégié
Au-delà du développement du circuit professionnel, le mode de jeu qui prévaut dans ce sport demeure celui de la rue, où les nids-de-poule et les passants font partie intégrante des règles du jeu. Les terrains ont longtemps constitué des points de rassemblement pour la vie de la communauté.
Dans le quartier de Pine, le fumet si familier du « pudding and souse » (une recette locale de boudin et de porc mariné) imprègne l'air. Les gens vont et viennent, s'arrêtent pour regarder quelques échanges et dispenser leurs conseils avant de reprendre leurs courses ou de rendre visite à des amis. Le jeu se déroule au beau milieu de toute cette activité.
C'est ça, le tennis sur route.
C'est ça, la Barbade.
C'est ça, le tennis sur route.
C'est ça, la Barbade.
Rédaction : Daphne Ewing-Chow
Photographie : Aniya Legnaro
Illustration : David Linchen
Reportage : septembre 2020