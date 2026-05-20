Écouteurs ultimes pour tous les entraînements : Nike x Powerbeats Pro 2 maintenant disponibles

Les fonctionnalités supplémentaires des Nike x Powerbeats Pro 2 par rapport à la version précédente font de ces écouteurs le choix idéal, car ils peuvent convenir pour un bon nombre d'activités et d'athlètes :

Les adeptes du running et autres athlètes qui ont besoin d'un maintien maximal et ne veulent pas que les écouteurs tombent, même pendant les entraînements intenses.

Les athlètes dont les activités sont diverses et variées (running, vélo, renforcement musculaire, yoga, danse fitness) et qui souhaitent utiliser les mêmes écouteurs pour toutes ces activités.

Les utilisateurs de l'app Nike Run Club qui souhaitent bénéficier d'un coaching et de statistiques de running en temps réel, transmis via les écouteurs au lieu d'avoir à regarder une montre de fitness ou un téléphone.

Les athlètes qui veulent des données de rythme cardiaque pour suivre leurs progrès et qui ne veulent pas avoir à utiliser plusieurs appareils pour obtenir ces informations.

Les Nike x Powerbeats 2 Pro combinent tellement de caractéristiques clés et d'innovations que l'athlète Nike LeBron James utilise ces écouteurs en édition spéciale pour se concentrer chaque fois qu'il joue au golf.

« J'ai fait partie de l'aventure Beats depuis les tout premiers Powerbeats, et les Powerbeats Pro 2 représentent tout ce dont j'ai besoin dans ma routine quotidienne, que ce soit pour m'entraîner, récupérer ou simplement vivre ma vie, déclare-t-il. Ce ne sont pas seulement mes écouteurs préférés : ils sont aussi conçus pour celles et ceux qui refusent de faire des compromis sur la performance. »