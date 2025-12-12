La technologie Nike Mind est la première invention du Nike Mind Science Department

La technologie Nike Mind est la première innovation du Nike Mind Science Department
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Cette nouvelle chaussure, conçue pour être portée avant et après la compétition, aide les athlètes à se sentir plus calmes, à garder leur concentration et à s'ancrer dans le moment présent.
Ce n'est un secret pour personne : des entraînements réguliers et une discipline de fer forment les athlètes les plus redoutables. Cependant, devenir la perle rare requiert deux éléments qui sont souvent négligés : la ténacité mentale et la confiance en soi, qualités nécessaires pour faire face aux pressions de la compétition.
Pour aider les athlètes à parfaire ces compétences, le Nike Mind Science Department a consacré ces dernières années à étudier les aspects inconscients de la préparation sportive, de la performance, de la récupération et de l'état d'esprit. Il a également analysé comment les produits peuvent interagir avec ces éléments pour répondre aux besoins physiques et mentaux des athlètes. Ce département a aussi mis en application ce que les chercheurs savent sur les neurosciences sensorimotrices pour comprendre les athlètes de manière plus complète, en cherchant à trouver des solutions leur permettant de s'entraîner de manière optimale, de performer à leur apogée mentale et de récupérer plus efficacement.
Le résultat de ce travail est la technologie Nike Mind, qui a été intégrée à une nouvelle série de chaussures. Il s'agit des premières chaussures Nike à associer neurosciences et design pour améliorer la routine avant la compétition et la récupération après la compétition.
« Nike Mind est un nouveau concept de chaussures sensorielles qui permet de stimuler le pied, le corps et l'esprit, explique Eric Avar, VP, Creative Director, Innovation. Elle représente un nouveau paradigme de performance, mais aussi la manière dont nous pouvons peut-être aider les athlètes à s'améliorer à l'avenir. »
La technologie Nike Mind
Les deux silhouettes qui intègrent la même technologie ont été créées pour exprimer différentes préférences de style : la Mind 001, une mule, et la Mind 002, une sneaker. Elles seront disponibles en magasin et en ligne en janvier 2026, en pointures homme et femme. Elles sont parfaitement adaptées pour être portées avant et après la compétition.
Les deux modèles intègrent le système Nike Mind, composé de 22 points de pression en mousse placés stratégiquement sur la semelle des chaussures. Ils bougent indépendamment à un rythme semblable à celui d’un piston pour stimuler les zones de pression clés connectées aux régions sensorielles du cerveau. Les points de pression des chaussures Nike Mind interagissent avec les récepteurs situés sous le pied pour amplifier les sensations, offrant une expérience sensorielle unique à chaque pas.
Au cours du développement de la chaussure, les neuroscientifiques du Mind Science Department de Nike ont utilisé des capteurs mécaniques pour étudier les signaux électriques envoyés par les muscles et les rythmes du cerveau afin de mesurer l'effet de la technologie Nike Mind sur le système nerveux et le cerveau. Ils ont constaté que la sensation unique ressentie à travers les pieds stimule les sens des athlètes, renforçant la connexion entre le corps et l'esprit et améliorant la stabilité, l’efficacité des mouvements, la concentration et la pleine conscience. Tout cela leur permet de s'ancrer davantage dans le moment présent. Le système Nike Mind aide également à se déconnecter du réseau du mode par défaut du cerveau, ce qui permet d'éviter les distractions en stimulant le réseau sensorimoteur.
« Depuis 45 ans, Nike étudie le corps en mouvement : comment les muscles s'activent, les articulations bougent et l'oxygène alimente les performances, explique le Dr Matthew Nurse, VP, Chief Science Officer, NIKE, Inc. Aujourd'hui, nous étendons nos recherches au mental. En étudiant la perception, l'attention et la rétroaction sensorielle, nous découvrons comment le cerveau et le corps travaillent ensemble. Il ne s'agit pas seulement de courir plus vite, mais de s'ancrer davantage dans le présent, tout en conservant sa concentration et sa résilience. C'est la prochaine limite en termes de performance. »
Des designs innovants pour améliorer l’expérience sensorielle
Au cours du processus de conception, chaque matériau et chaque détail ont été soigneusement sélectionnés pour améliorer l'expérience sensorielle et mettre en valeur l'innovation qui se cache dans ces chaussures. Par exemple, au lieu de suggérer la vitesse ou le mouvement vers l'avant, la silhouette globale des deux produits a été intentionnellement conçue pour donner l'impression de ne pas avoir de direction, encourageant l'athlète à ralentir et à trouver l'équilibre dans le moment présent.
La mule Mind 001 est une chaussure facile à mettre, ne nécessitant aucun effort. La chaussure est fabriquée avec des tissus perforés pour plus de confort et de respirabilité. Le tissu de la semelle de propreté permet aux points de pression de bouger de manière dynamique, pour plus de sensations. Le modèle est proposé en quatre couleurs.
Mind 002 donne également la priorité à la respirabilité et au confort. Cependant, la sneaker présente des lacets qui maintiennent le pied plus près de la plateforme, ce qui renforce la connexion et les sensations. Pour plus de confort et une expérience sensorielle améliorée, des matériaux doux et respirants ont été utilisés de bout en bout de la fabrication. Un talon moulé et une semelle de propreté, ainsi qu'une languette à l'arrière du talon, la rendent plus facile à porter. Le modèle sera initialement proposé en quatre couleurs.
Les articles Nike Mind seront disponibles en janvier 2026. Ils seront proposés en taille adulte avec des prix à partir de 95 $.