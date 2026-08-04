Nike Kobe 10 Protro : réinventer le design de 2015

Le processus Protro repose sur un objectif précis. L'équipe produit de la Kobe l'explique ainsi :

« À chaque fois que nous faisons une version Protro d'un modèle, nous cherchons à faire évoluer toutes les composantes de la chaussure. De l'empeigne à la semelle, nous voulons apporter des améliorations majeures. »

Voici les éléments qui ont changé sur la Kobe 10 et pourquoi.