Keely Hodgkinson sort sa première collection Nike signature dédiée aux chaussures et vêtements de running

En plus des options de chaussures de running, la collection Keely Hodgkinson propose une petite sélection de vêtements assortis pour un look coordonné. Intégrant des matières Nike innovantes, les ensembles AeroSwift et Pro Sculpt reflètent le style de la célèbre athlète tout en offrant les fonctionnalités essentielles à chaque coureur ou coureuse.

Ensemble AeroSwift : mets-toi dans la peau de Heely Hodgkinson en enfilant le crop top à poche AeroSwift et le short ajusté de 13 cm. Ces créations premium haute performance sortent du lot. Intégrant la technologie Dri-FIT ADV, cet ensemble te gardera au frais et au sec, même sous la chaleur estivale. Les poches de rangement te permettent d'emporter tes essentiels pour la course, tandis que la coupe ajustée de chaque article t'offre un maximum de confort.

Ensemble Nike Pro Sculpt : si l'on veut se couvrir davantage, la collection propose également le haut à manches longues Nike Pro Sculpt et le short Pro Sculpt de 13 cm. Les motifs ton sur ton et le logo Swoosh en satin sont tout sauf ordinaires. Des détails subtils, comme son logo « Tornado » signature Nike, rendent directement hommage à la championne.