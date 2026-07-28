Keely Hodgkinson sort sa première collection Nike signature dédiée aux chaussures et vêtements de running

Keely Hodgkinson, championne de running de demi-fond, lance sa première collection signature Nike
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La championne de course de demi-fond Keely Hodgkinson a lancé sa première collection de chaussures et de vêtements signature Nike. La ligne athlète signature Keely Hodgkinson comprend sa version personnalisée de quatre paires de chaussures de running Nike populaires pour la route ou la piste : les modèles Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 et Victory 2. La collection de vêtements assortie comprend des hauts et des shorts équipés des technologies textiles innovantes AeroSwift et Nike Pro Sculpt. Le 16 juillet 2026, la collection a été lancée dans le monde entier sur Nike.com et dans une sélection de points de vente.
Points clés à retenir
- La célèbre coureuse britannique de demi-fond Keely Hodgkinson a lancé sa première collection de vêtements et de chaussures signature Nike, avec des modèles noirs originaux et élégants agrémentés d'accents or métallisé contrastants.
- Côté chaussures, on retrouve des coloris revisités des modèles emblématiques Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 et Victory 2, pour le running sur route, l'athlétisme et la course.
- La collection de vêtements qui accompagne la chaussure comprend deux ensembles de shorts équipés des technologies textiles Nike AeroSwift et Nike Pro Sculpt.
- La collection est disponible sur Nike.com et dans une sélection de points de vente depuis son lancement mondial le 16 juillet 2026.
Qui est Keely Hodgkinson ?
Connue pour sa vitesse et son style, Keely Hodgkinson est une célèbre coureuse britannique de demi-fond originaire du Grand Manchester, en Angleterre. Comptant parmi les coureuses de demi-fond les plus rapides de son époque et athlète Nike depuis 2019, elle travaille avec les équipes de recherche et de design de Nike pour concevoir des articles destinés aux coureurs et coureuses de haut niveau et de tous les jours. La collection Keely Hodgkinson est sa première ligne signature Nike.
Quelles chaussures de running Keely Hodgkinson porte-t-elle et pourquoi ?
Les chaussures de running sélectionnées pour la collection sont parfaitement adaptées à chaque aspect de l'entraînement et de la course, sur route comme sur piste. Voici un aperçu des paires qui accompagnent Keely Hodgkinson à chaque étape, de l'entraînement quotidien au jour de compétition.
- Runs de récupération : lorsque Hodgkinson part pour un run de récupération, elle choisit la Vomero Plus. Réputée pour son amorti optimal et sa semelle intermédiaire en mousse ZoomX souple sur toute la longueur, la Vomero Plus est conçue par des femmes, pour les femmes.
- Entraînement quotidien : la chaussure de running préférée d'Hodgkinson pour le quotidien est la Pegasus 42, en raison de sa réactivité accrue grâce à son unité Air Zoom incurvée sur toute la longueur et à sa semelle intermédiaire en mousse ReactX. Cette conception offre à la chaussure un puissant retour d'énergie, particulièrement utile pour l'entraînement quotidien.
- Fractionné et compétition : la Vaporfly 4 est le choix incontournable de Keely Hodgkinson pour l'entraînement fractionné grâce à la sensation de propulsion dynamique offerte par sa plaque Flyplate en fibre de carbone sur toute la longueur et son amorti ZoomX. La Vaporfly 4 est une chaussure de running idéale aussi bien pour les courses de fond que pour le sprint.
- Courses sur piste : lorsqu'elle participe à une épreuve de demi-fond sur piste, Keely Hodgkinson enfile ses chaussures de course à pointes Victory 2, équipées de la technologie innovante Nike Air. Ces chaussures intègrent une unité Air Zoom, de la mousse ZoomX et une plaque en fibre de carbone pour une foulée à la fois dynamique et stable.
Collection Keely Hodgkinson : les vêtements de running en vedette
En plus des options de chaussures de running, la collection Keely Hodgkinson propose une petite sélection de vêtements assortis pour un look coordonné. Intégrant des matières Nike innovantes, les ensembles AeroSwift et Pro Sculpt reflètent le style de la célèbre athlète tout en offrant les fonctionnalités essentielles à chaque coureur ou coureuse.
Ensemble AeroSwift : mets-toi dans la peau de Heely Hodgkinson en enfilant le crop top à poche AeroSwift et le short ajusté de 13 cm. Ces créations premium haute performance sortent du lot. Intégrant la technologie Dri-FIT ADV, cet ensemble te gardera au frais et au sec, même sous la chaleur estivale. Les poches de rangement te permettent d'emporter tes essentiels pour la course, tandis que la coupe ajustée de chaque article t'offre un maximum de confort.
Ensemble Nike Pro Sculpt : si l'on veut se couvrir davantage, la collection propose également le haut à manches longues Nike Pro Sculpt et le short Pro Sculpt de 13 cm. Les motifs ton sur ton et le logo Swoosh en satin sont tout sauf ordinaires. Des détails subtils, comme son logo « Tornado » signature Nike, rendent directement hommage à la championne.
Le modèle signature de la collection Keely Hodgkinson
Le modèle premium de la collection affirme un style edgy et fait clairement référence aux performances ainsi qu'à la personnalité de l'athlète Nike. Le choix du noir pour la collection évoque l'assurance et le contrôle inébranlables de Keely Hodgkinson, tandis que les touches d'or métallisé qui subliment chaque article mettent à l'honneur son style, sa détermination et ses performances. Les finitions incluent des breloques « KH » amovibles sur les chaussures de running.
L'athlète Nike s'est fortement impliquée dans le développement et la conception de la collection, apportant des observations utiles aux équipes de recherche et de design de Nike pour prendre en compte les besoins des coureurs et coureuses de haut niveau et de tous les jours.
« Avoir ma propre collection Nike est un rêve devenu réalité », explique l'athlète Nike, reconnue comme l'une des coureuses les plus rapides au monde sur 800 mètres. J'aimerais que toutes les filles qui la découvrent se disent que leurs rêves les plus grands valent la peine d'être poursuivis. Avec du travail et de la confiance en soi, tout est possible. »
La collection Keely Hodgkinson a été lancée dans le monde entier sur Nike.com et dans une sélection de points de vente le 16 juillet 2026.
FAQ sur la collection Keely Hodgkinson
Qu'est-ce que la collection Keely Hodgkinson ?
La collection Keely Hodgkinson est la première collection signature de l'athlète Nike. Elle comprend quatre paires de chaussures de running et une sélection de vêtements assortis.
Quelles chaussures de running sont incluses dans la collection ?
La collection Keely Hodgkinson comprend les modèles Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 et Victory 2.
Quels vêtements haute performance sont inclus dans la collection Keely Hodgkinson ?
La sélection de vêtements de la collection Keely Hodgkinson inclut deux ensembles : le crop top à poche AeroSwift avec un short ajusté de 13 cm et le haut à manches longues Nike Pro Sculpt avec un short de 13 cm.
Qu'est-ce que la Nike Victory 2 ?
La Nike Victory 2 est une chaussure à pointes de distance faite pour la vitesse, idéale pour les coureurs et coureuses de demi-fond qui visent à battre des records. En plus, la Victory 2 offre à la fois propulsion et stabilité, deux atouts essentiels pour la course de fond.
Où puis-je acheter la collection Keely Hodgkinson ?
Tu peux acheter la collection Keely Hodgkinson sur Nike.com et dans une sélection de points de vente à travers le monde.