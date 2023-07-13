Nike lance sa technologie ReactX, conçue pour optimiser le retour d'énergie et pour réduire son empreinte carbone

Nike lance sa technologie ReactX, conçue pour optimiser le retour d'énergie et réduire son empreinte carbone
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Cette nouvelle mousse a été testée pendant cinq ans pour évaluer les améliorations apportées.
Publication du contenu d'origine : 13 juillet 2023
Ce qu'il faut savoir :
- La nouvelle technologie Nike ReactX intégrée à la chaussure Infinity React de la marque améliore le retour d'énergie pendant le run.
- La mousse a été perfectionnée sur une période de cinq ans pour améliorer les performances sportives et réduire l'impact de cette matière sur l'environnement.
Aujourd'hui, Nike dévoile enfin sa nouvelle technologie de mousse avancée : ReactX. Après cinq ans de tests, Nike a décidé d'intégrer cette nouvelle mousse au modèle InfinityRN 4. Cette version assure un meilleur retour d'énergie que la précédente technologie de la collection, la mousse Nike React.
En plus d'optimiser les performances de running, la mousse contribue à réduire l'empreinte carbone générale de Nike. Selon un communiqué de presse annonçant cette nouveauté, « La mousse ReactX réduit l'empreinte carbone d'une paire de semelles intermédiaires d'au moins 43 % avec un processus de fabrication moins gourmand en énergie. Le retour d'énergie, lui, est 13 % plus efficace ».
Pour parvenir à ce résultat, les équipes Nike ont étudié et testé les améliorations sur une durée de cinq ans. Pendant les tests, Nike a évalué différentes méthodes de fabrication, en gardant toujours les athlètes au cœur de la conception. Les designers ont aussi cherché à réduire l'empreinte carbone du processus de fabrication.
La solution ? Un moulage par injection. Selon Nike, cette méthode plus simple permet de réduire l'empreinte carbone. Pourtant, jusqu'à maintenant, les mousses créées avec un moulage par injection réduisaient le retour d'énergie, ce qui impactait les performances sportives. En comparaison, la méthode de moulage par compression utilisée auparavant est connue pour créer des mousses réactives avec un retour d'énergie plus important. Toutefois, cette méthode génère une empreinte carbone plus élevée.
Pour résoudre ce problème, Nike a donc créé la mousse ReactX. Elle est le fruit de recherches, de développements et de tests pour trouver l'équilibre entre les besoins en running et l'impact environnemental de la production de mousse à partir du moulage par injection. Avec cette nouvelle technologie et le moulage par injection, la mousse apporte un excellent retour d'énergie avec une empreinte carbone plus faible.
En plus de la mousse ReactX, la Nike InfinityRN 4 intègre aussi une empeigne respirante en matière Nike Flyknit et un col doux qui maintient bien le pied. D'après le communiqué, la matière Flyknit est plus souple et maintient mieux le pied, mais génère aussi en moyenne 60 % de déchets en moins que la fabrication traditionnelle des empeignes.
Disponible le 13 juillet. Les athlètes pourront acheter la Nike Infinity RN 4 sur nike.com et chez certains revendeurs.