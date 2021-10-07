Comment entretenir le goût du sport chez l'enfant selon le psychologue du sport Jim Taylor

Podcast Trained : Élever des athlètes avec Jim Taylor
Coaching
Vous ne pouvez pas assurer le podium aux enfants, explique Jim Taylor. Mais vous pouvez leur donner un coup de pouce dans la vie.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Moins d'un pour cent des enfants deviennent des athlètes professionnels en grandissant. Mais l'objectif, lorsque vous les encouragez à pratiquer un sport, n'est pas d'élever la nouvelle Serena Williams ou le nouveau LeBron James, explique Jim Taylor, psychologue du sport et spécialiste de la parentalité. Il s'agit de donner aux enfants les outils mentaux pour être en bonne santé, heureux et pour réussir dans la vie. À l'occasion de cet épisode de Trained, cet ancien skieur alpin se joint à la présentatrice Jaclyn Byrer pour analyser les avantages du sport pour la jeunesse et donner des conseils aux parents qui souhaitent encourager leurs enfants à commencer une activité sportive et persévérer dans ce sens. Le secret, selon lui, est de créer des expériences sportives positives et ne pas se laisser piéger par « l'industrie du sport pour la jeunesse ». Fort de son expérience de père de deux jeunes athlètes, il explore également tous les facteurs qui peuvent décourager les filles de faire du sport et identifie des façons pour chacun de nous de contribuer à combler ce fossé entre les genres.
« Le sport offre une armure. Il modifie leurs objectifs, leur attitude et leur perception de ce que cela signifie d'être une fille ou une femme. Il leur apprend à être proactives et sûres d'elles-mêmes. »
Jim Taylor
Psychologue du sport et auteur de Raising Young Athletes
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com et elle verra ce qu'elle peut faire.