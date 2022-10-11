Les meilleurs vêtements de golf Nike pour enfants

Les meilleurs vêtements de golf Nike pour enfant
Guide d'achat
Offrez ces vêtements de golf Nike à vos enfants pour une tenue adaptée à une journée entière sur le green.
Il est important de s'assurer qu'au moment où ils sont prêts à passer du mini-golf au golf grandeur nature, les enfants disposent du bon équipement. De nombreux parcours de golf (mais pas tous) ont des codes vestimentaires qui exigent une chemise à col et un pantalon ou une jupe. Avant de vous rendre sur le terrain de golf, vérifiez si le club impose un code vestimentaire.
Les meilleurs vêtements de golf Nike pour enfant sont conçus pour respecter le code vestimentaire de la plupart des clubs de golf, tout en privilégiant le confort et le maintien. Découvrez les six articles essentiels de golf Nike pour enfant : ils pourraient bien susciter l'enthousiasme auprès des plus jeunes pour ce sport.
(Contenu apparenté : les 10 meilleurs essentiels de golf Nike pour les débutants)
Les meilleurs vêtements de golf Nike pour enfant
1.Hauts et tee-shirts de golf Nike
Nike propose un large éventail d'options pour assurer le confort des enfants d'un parcours à l'autre, comme des polos respectueux de l'environnement fabriqués à partir de 100 % de polyester recyclé ou des pulls à manches longues.
Les chemises de golf Nike classiques pour enfant sont confectionnées dans des matières légères, respirantes et anti-transpiration Nike Dri-FIT. Les matières extensibles offrent une excellente liberté de mouvement lorsque les enfants préparent leur coup et s'entraînent au swing.
Conseil : il est généralement recommandé aux adeptes du golf de rentrer leur chemise dans leur pantalon, short ou jupe de golf.
2.Bas de golf Nike
Les bas de golf Nike pour enfant sont conçus pour correspondre au code vestimentaire standard des clubs de golf, tout en offrant un confort fonctionnel pour répondre aux exigences de ce sport.
Par exemple, la jupe Nike Club comporte un short intérieur à coutures qui ne frottent pas sur la peau, et l'absence de couture sur le devant l'empêche de remonter. Il y a également une poche discrète sur un côté du short intérieur pour ranger les objets essentiels. Le tissu léger et aéré permet une grande liberté de mouvement, et la technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration.
Et pour les enfants qui préfèrent les pantalons, optez pour un pantalon ou un short de golf tombant au niveau du genou conçu avec des matières performantes anti-transpiration.
(Contenu apparenté : Les meilleurs pantalons de golf Nike, pour profiter du green à chaque saison)
3.Ceintures de golf Nike
Une ceinture peut donner un certain style et contribuer au confort d'une tenue de golf pour un enfant. La ceinture de golf Nike Essentials pour enfant est extensible et comporte des motifs réversibles qui permettent aux enfants de varier leur look. Pour un look plus traditionnel, optez pour la ceinture de golf réversible avec une boucle en bronze industriel brossé.
4.Gants de golf Nike
Un gant de golf de haute qualité offre adhérence et protection, pour que les enfants puissent tirer le meilleur parti de leur swing. Avec du cuir sur la paume et du tissu perforé sur le dos de la main, les gants de golf Nike sont souples, résistants et bien aérés.
(Contenu apparenté : Comment savoir si vous devez porter des gants de golf)
5.Casquettes et bonnets de golf Nike
Pour la protection contre le soleil, les casquettes sont un élément essentiel de la tenue de golf. Les casquettes de golf Nike offrent des caractéristiques telles que des œillets brodés pour la ventilation et un tissu en polyester anti-transpiration pour que les enfants restent au sec et bénéficient d'un maximum de fraîcheur toute la journée. De plus, elles sont réglables, ce qui vous permet de les utiliser pendant des années.
6.Chaussures de golf Nike
Le golf peut impliquer de beaucoup marcher, surtout pour les joueurs et joueuses qui ne prévoient pas d'utiliser une voiturette de golf. Lorsque vous achetez une paire de chaussures de golf pour enfant, privilégiez un amorti souple et léger, des empeignes respirantes, une adhérence sous le pied et un enfilage facile, notamment grâce aux boucles à l'arrière.
Les chaussures de golf Nike Roshe G Jr. pour enfant possèdent un look simple et moderne et une semelle extérieure adhérente. La semelle intermédiaire légère offre un amorti pour un confort tout au long de la journée, et l'empeigne en mesh est respirante et sûre pour le pied. Il y a également un gousset élastique sur la languette pour éviter que les débris ne pénètrent dans les chaussures pendant la marche sur le parcours. Cette chaussure de golf est disponible dans les pointures enfant de 1 à 7 ans.
Rédaction : Hannah Singleton