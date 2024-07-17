Les meilleurs sous-vêtements Nike pour Homme

Imagine la scène : tu es en plein footing, et ton sous-vêtement n'arrête pas de remonter. Ou encore : tu as fait une balade sous le soleil, mais tu dois maintenant te rendre à un rendez-vous. Le problème ? Tu te sens moite au niveau de l'aine. Ces tracas du quotidien peuvent ruiner ta journée.

Alors pour éviter ça, choisis le meilleur vêtement première couche. Un sous-vêtement adapté t'aidera à rester au sec, à l'aise et en confiance tout au long de la journée, de tes rendez-vous pros jusqu'à l'apéro. Que tu sois plutôt boxer, boxer long ou short, Nike a le sous-vêtement pour homme idéal qui répondra à tes besoins.