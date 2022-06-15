Les meilleurs shorts de bain Nike pour Homme
Guide d'achat
Du boardshort classique au short coloré, la collection de bain Nike pour Homme propose des shorts de bain pour la piscine et la plage.
Si vous prévoyez cet été d'aller à la plage avec vos amis, de faire des longueurs à la piscine ou de vous essayer à un nouveau sport aquatique, vous aurez besoin d'un bon short de bain. La collection Nike Swim propose une variété de shorts de bain pour toutes vos activités estivales, avec un choix de longueurs de 13 cm, 18 cm et 23 cm et une gamme de couleurs et de motifs.
Les maillots de bain Nike sont confectionnés dans des tissus performants qui suivent vos mouvements et qui sèchent rapidement, tout en offrant confort et protection. Découvrez les cinq meilleurs modèles de maillots de bain Nike pour Homme.
CONTENU APPARENTÉ : Les meilleurs sous-vêtements Nike pour Homme
1.Pour une plus grande longueur et un confort extensible : le short de volley 23 cm
Le short de volley classique Nike, avec une longueur d'entrejambe de 23 cm, couvre entièrement la cuisse et est disponible dans une variété de motifs amusants. La ceinture extensible et le cordon de serrage extérieur offrent un confort optimal et un ajustement parfait. Ce short se distingue également par ses détails, comme les aérations sur les jambes qui l'aident à sécher plus rapidement et la doublure intégrée pour plus de confort et de maintien.
Il possède des poches latérales en mesh pour l'évacuation de l'eau ainsi qu'une poche zippée pour un rangement supplémentaire (n'oubliez pas de retirer votre téléphone de la poche avant de sauter dans la piscine).
2.Pour une longueur idéale : le short de volley 18 cm
Si vous n'aimez pas les shorts intégraux qui descendent jusqu'aux genoux, mais que vous voulez plus de protection qu'un short court, optez pour le short de bain Nike 18 cm. Ce short tombe généralement quelques centimètres au-dessus du genou, ce qui vous permet de bouger librement et confortablement sans exposer trop de peau (si ce n'est pas votre truc). Comme le modèle 23 cm, ce short est doté d'une doublure en mesh, d'une ceinture extensible, d'un cordon de serrage extérieur et de poches.
3.Pour une polyvalence en toutes circonstances : le short hybride 23 cm
Avec un short hybride Nike, vous pouvez passer sans problème de la baignade au déjeuner. Le short hybride Nike Merge 23 cm est doté d'une ceinture fixe avec fermeture à bouton, d'une braguette à zip et d'un cordon de serrage interne, de sorte qu'il ressemble à un short ordinaire. Mais le matériau Dri-FIT, les poches en mesh et les détails perforés permettent l'évacuation de l'eau et une respirabilité optimale, ce qui rend ce short idéal pour les activités aquatiques.
4.Pour une amplitude de mouvement complète : le short de volley 13 cm
Le plus court des shorts de bain Nike pour Homme, le short de volley 13 cm arrive à mi-cuisse. Il est doté d'une culotte en mesh intégrée, d'une ceinture extensible et de poches, dont une à scratch sur l'arrière pour ranger les petits objets essentiels.
5.Pour la natation à haut niveau : le jammer ou slip de bain Nike
Les jammers Nike sont conçus pour la nage rapide, avec un design élégant et ajusté qui permet de réduire la résistance dans l'eau. Le tissu Nike HydraStrong est résistant et durable. Vous trouverez une poche interne sur le devant pour le soutien, des coutures plates pour éviter les irritations et un cordon de serrage pour pouvoir ajuster la coupe.
Disponible en deux longueurs (une qui arrive juste au-dessus du genou, ainsi qu'un modèle plus court, à mi-cuisse), le jammer Nike est conçu pour résister à une longue séance de natation en piscine ou pour terminer votre prochain triathlon.
Vous pouvez aussi essayer un slip de bain. Comme les jammers, les slips de bain Nike sont confectionnés dans un tissu HydraStrong et possèdent un cordon de serrage intérieur, des coutures plates et une doublure avant pour aider à tout maintenir en place.
CONTENU APPARENTÉ : Quels sont les bienfaits de la natation ?
Rédaction : Greg Presto