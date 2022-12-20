Les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour fille

Avec leur silhouette de jogging classique, les pantalons en tissu Fleece Nike Sportswear Club sont polyvalents et confortables. Plusieurs modèles de la collection sont fabriqués en tissu en molleton pour une sensation de douceur à l'extérieur. Tous ces pantalons sont en grande partie en coton et ont une taille élastique, des chevilles côtelées et des poches.

Les pantalons de survêtement pour fille sont également disponibles en plusieurs couleurs, y compris dans des couleurs neutres comme noir, gris et sable, ainsi que dans un rose pastel et une teinte rouille délavée. Enfin, ils sont conçus pour une coupe ajustée suffisamment extensible pour que les enfants puissent jouer tranquillement.

Si tu es à la recherche d'un pantalon de survêtement pour les tout-petits et les jeunes enfants, le jogging en Fleece Nike Sportswear Playlist est isolé en tissu Fleece et conçu pour les enfants de 2 à 7 ans. Avec sa coupe légèrement oversize et sa taille élastique avec cordon de serrage, ce pantalon est conçu pour s'adapter à l'enfant. Complète la tenue avec le sweat à capuche en Fleece Nike Icon assorti.