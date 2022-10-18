Quel que soit votre objectif en pratiquant le yoga, trouver votre rythme est la clé de chaque session. Souvent, les professeurs de yoga conseillent aux personnes d'adopter une posture plus profonde, dans la limite du confortable. Mais aussi de modifier un exercice complexe en un autre plus doux, par exemple.

Tara Sweeney, designeuse technique de brassières de sport Nike, estime que trouver la bonne tenue vaut aussi pour les vêtements de yoga et les brassières de sport n'échappent pas à cette règle.

« Ne vous laissez pas restreindre par la classification des brassières », conseille-t-elle. « Si vous êtes plus à l'aise en faisant du yoga avec une brassière à maintien supérieur plutôt que léger, alors n'hésitez pas. »

Tara explique que, trouver la meilleure brassière de sport pour le yoga peut impliquer d'en essayer plusieurs types. « Un même type de brassière de sport ne convient pas à tout le monde », affirme-t-elle. Leur tenue peut varier en fonction de la taille de votre poitrine, de votre morphologie et du niveau de maintien que vous préférez.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleures brassières de sport Nike pour le yoga, selon votre style personnel et le confort recherché.

(Contenu apparenté : Comment trouver votre taille de brassière de sport Nike)