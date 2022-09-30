Les meilleurs sacs Nike pour l'équipement de basketball

Les meilleurs sacs Nike pour l'équipement de basket
Guide d'achat
Gardez vos affaires parfaitement rangées pendant toute la saison avec ces sacs de sport et sacs à dos Nike conçus pour les fans de basket.
Que ce soit pour transporter toutes vos tenues lors de vos déplacements en équipe ou pour emporter rapidement votre équipement sans rien oublier, le meilleur sac de basket est celui qui s'adapte à votre type d'entraînement et de jeu.
Quel que soit votre style, Nike propose une large gamme de sacs de basket pour ranger vos affaires et les transporter facilement. Lisez ce guide pour trouver votre sac idéal.
(Contenu apparenté : Les cinq bienfaits du basketball selon les experts)
Les meilleurs sacs de basket Nike
1.Pour un jeu (et un rangement) de pro : sac de sport Nike Elite pour le basket
Si vous avez besoin de transporter toutes vos affaires, optez pour un sac de sport de taille moyenne ou grande (environ 50 litres de rangement ou plus) pour bien ranger votre équipement et tout garder au même endroit.
Le sac de sport Nike Elite pour le basket, par exemple, se compose d'un grand compartiment principal (suffisamment spacieux pour un ballon de basket), d'un emplacement aéré pour les chaussures et d'une poche intérieure. Ce sac de sport comporte des poignées et une bandoulière réglable avec unités Max Air pour plus de confort.
2.Pour une polyvalence en toutes circonstances : sacs à dos Nike pour le basket
Les sacs à dos Nike pour le basket sont plus petits que les sacs de sport : entre 25 et 32 litres de rangement pour les adultes et entre 16 et 20 litres pour les enfants. Ils présentent des motifs inspirés des athlètes Nike de haut niveau.
Choisissez un sac à dos avec du rembourrage Nike Air sur les bretelles, pour un confort optimal même quand votre sac est plein, des compartiments séparés pour vos chaussures de basket et des compartiments en aluminium pour maintenir vos boissons au frais.
Le sac à dos Nike Hoops Elite Pro imprimé pour le basket offre toutes ces caractéristiques. Il intègre également une sangle de poitrine pour mieux répartir le poids et une housse intérieure rembourrée pour ranger un ordinateur portable. Tout cela en fait le sac idéal pour le quotidien, en particulier si vous aimez aller à la salle de sport après les cours ou le travail.
3.Pour voyager léger : sacs avec cordon de serrage Nike
Pour les fans de baskets qui aiment aller au parc ou au gymnase pour un match improvisé, il est important de toujours avoir ce qu'il faut. Pour le rangement, vous aurez simplement besoin d'un sac léger pouvant contenir vos essentiels, comme votre téléphone, vos clés et une gourde.
Les sacs avec cordon de serrage Nike remplissent parfaitement ce rôle : suffisamment grands pour transporter un ballon de basket, mais assez petits pour tenir sur votre épaule quand vous n'avez pas grand-chose à emporter. Certains sacs avec cordon de serrage comportent une poche intérieure à zip pour ranger votre téléphone et vos clés en toute sécurité et y accéder facilement.
4.Pour des chaussures au frais : sacs à chaussures Nike
Si vous avez investi dans une paire de chaussures de basket de qualité pour vos matchs, mieux vaut les garder en parfait état le plus longtemps possible. Les sacs à chaussures Nike permettent de ranger vos chaussures séparément pour éviter de les abîmer. L'extérieur rigide des sacs empêche les chaussures d'être écrasées ou déformées.
Certains sacs reprennent le look de l'emblématique boîte à chaussure orange de Nike. D'autres présentent un design plus simple et discret.
Rédaction : Greg Presto