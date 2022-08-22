Les meilleurs bandeaux Nike pour le running

À l'heure d'investir dans son équipement de running, faites un choix malin et économique en optant pour un bandeau de bonne qualité. Les bandeaux destinés au running retiennent les cheveux et la transpiration pour garder le visage et les yeux dégagés, permettant ainsi de rester concentré sur les kilomètres à avaler.

Découvrez dans cet article les caractéristiques du bandeau idéal pour le running et notre sélection de bandeaux Nike.