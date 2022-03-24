Le joueur de NBA DeMar DeRozan brise les tabous sur la santé mentale

En février 2018, la star de la NBA DeMar DeRozan a ébranlé le monde lorsqu'il a tweeté : « Je suis en pleine dépression. » Son post impulsif a fait l'effet d'un ras-de-marée concernant la stigmatisation des athlètes et de la santé mentale. Dans cet épisode, DeMar rejoint la présentatrice Jaclyn Byrer pour nous expliquer comment le fait d'assumer sa dépression l'a soulagé et a poussé son sport à faire de la santé mentale une priorité majeure. Il partage également les leçons durement acquises durant son enfance et s'ouvre sur la manière dont il a surmonté les défaites sur le terrain et la perte de son père. L'acceptation de DeMar de sa propre vulnérabilité lui a donné un avantage mental dans le basketball et dans la vie. Aujourd'hui, il utilise sa notoriété pour encourager d'autres athlètes à se faire entendre mais aussi pour inculquer à la prochaine génération les notions d'amour-propre, de conscience de soi et de confiance en soi.