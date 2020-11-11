Podcast Trained : Trouvez votre motivation avec Simon Sinek
Coaching
Ses livres et ses conférences TED sur la motivation ont inspiré des millions de personnes. Aujourd'hui, l'auteur nous raconte en quoi ses recherches s'appliquent aux athlètes.
Dans notre précipitation à maîtriser le « comment », nous faisons souvent l'impasse sur le « pourquoi », explique Simon Sinek, auteur et conférencier spécialisé en motivation. Il est convaincu qu'avant de se lancer dans quelque chose (une routine d'entraînement, un nouveau travail, une nouvelle relation), il faut une raison claire. D'après lui, c'est la clé pour révéler notre potentiel dans chaque aspect de la vie. Dans cet épisode, il discute avec l'animateur Ryan Flaherty pour nous aider à nous concentrer sur ce qui nous motive, à gérer notre stress et à voir notre entraînement quotidien comme « un jeu sans fin ».
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Ryan Flaherty à l'adresse trained@nike.com et il verra ce qu'il peut faire.