Quand on veut développer ses capacités physiques, se surpasser, soulever des poids plus lourds ou courir plus vite ne suffit pas. Selon Kelly Starrett, physiothérapeute, pour améliorer vos performances, vous devez d'abord maîtriser les bases. Dans cet épisode, le coach en CrossFit et cofondateur de The Ready State rejoint Jaclyn Byrer pour nous expliquer comment construire une base de fitness solide en optimisant nos mouvements et notre mobilité. Il nous détaille les techniques de base pour éviter les blessures et comment ces techniques sont mises en pratique dans tous les domaines du sport et de la remise en forme. Enfin, il révèle comment n'importe qui peut rester en forme, en allant à la salle de sport ou non.