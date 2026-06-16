The One de Jordan est un tournoi de basket mondial annuel de 1 contre 1 pour les athlètes de 14 à 18 ans. Les qualifications régionales se déroulent dans plus de 20 villes du monde entier. Les athlètes qui auront réussi à se qualifier participeront aux finales mondiales en août à Shanghai, en Chine. Le tournoi, dont c'est la troisième édition, est organisé par Jordan, la marque Nike inspirée de la légende de Michael Jordan.