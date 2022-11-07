Air Jordan 1 Chicago : l'inspiration à l'origine du design
Sortie de produit
Découvre comment les designers de la Jordan ont revisité la AJ1 d'origine de 1985 pour créer la nouvelle Air Jordan 1 « Chicago ».
Ce qu'il faut savoir
- Sortie de la Air Jordan 1 2022 Chicago (alias « Lost & Found ») le 19 novembre 2022
- Prix de vente : 180 $ pour adulte, disponible en pointures pour toute la famille. (Voir ci-dessous pour plus d'infos)
- Ne manque pas les nouveautés et les actualités avec l'app SNKRS
Ce qu'il faut savoir
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Tu connais déjà la Air Jordan 1. C'est un essentiel de la culture sneakers.
Pourtant, la Air Jordan 1 n'était pas destinée à devenir un classique.
Au moment de sa sortie, en 1985, les attentes étaient plutôt modestes. Pire encore, les critiques dénonçaient ouvertement le choix de Nike : celui d'offrir à Michael Jordan un gros contrat pour des sneakers avant même qu'il n'ait joué un seul match. L'athlète était, lui aussi, critiqué pour avoir signé avec une entreprise qui était, jusqu'à ce moment, surtout renommée pour ses chaussures de running.
Rapidement, Michael Jordan a changé la donne en gagnant le titre de Rookie of the Year. En 1985, la Air Jordan 1 aux pieds, il réalise alors une moyenne par match de 28,2 points, 6,5 rebonds et 5,9 passes décisives. Son ascension fulgurante a propulsé la Air Jordan 1. Résultat : le pays entier s'arrachait la sneaker, qui est ainsi devenue la chaussure préférée des fans de basket.
Découvre la Air Jordan 1 « Chicago »
La AJ1 « Chicago » s'inspire de la Air Jordan 1 lancée en 1985, et plus précisément du coloris d'origine de la version montante. Le modèle rappelle l'époque où les boîtes à chaussures étaient souvent perdues dans les stocks, puis retrouvées des années plus tard.
Avant l'arrivée des systèmes modernes de gestion des stocks, le suivi des produits se faisait sur papier. Mais l'erreur est humaine, et des boîtes à chaussures se retrouvaient parfois avec le mauvais couvercle.
La AJ1 Chicago nous embarque dans le passé. Elle reflète l'esprit de la Air Jordan 1 d'origine de 1985, comme si on la retrouvait des décennies plus tard dans un entrepôt poussiéreux.
Comme l'expliquent les designers de la Jordan, cette chaussure offre « un retour dans le temps », surtout pour la nouvelle génération. Acheter une paire aujourd'hui n'a rien à voir avec en acheter une dans les années 1980. Avec ce modèle, on tente de reproduire cette authenticité perdue. L'objectif ? Donner aux fans de sneakers un aperçu de ce à quoi aurait ressemblé une AJ1 vintage dans sa boîte à l'époque.
Perdue et retrouvée : un design unique
L'équipe Jordan chargée de concevoir la AJ1 Chicago a fait attention aux moindres détails. Grâce à elle, cette histoire appartenant au passé refait surface. L'équipe de design a étudié plusieurs paires d'origine de la AJ1, dans différents états. Le but était de saisir les nuances du modèle, décrit comme « peu ou pas usé, mais avec des matières abimées par les années passées dans une boîte ».
L'inspiration
L'équipe s'est finalement concentrée sur certains aspects du design de la Chicago pour raconter l'histoire de la AJ1. L'image ci-dessous montre la Chicago, qui est la nouvelle version de 2022 (en haut) à côté de la Air Jordan 1 d'origine de 1985 (en bas). L'inspiration saute aux yeux.
Regarde de plus près
Les caractéristiques principales du coloris de la Chicago 2022 reprennent celles de la AJ1 d'origine.
Swoosh plus grand
Le col
Le col craquelé et délavé est un signe de vieillissement normal sur une paire de AJ1 d'origine. La matière en cuir noir sur le col avait tendance à sécher et à craqueler après un certain temps. Souvent, elle finissait par s'écailler avec l'usure.
Le col de la nouvelle Chicago imite cet aspect usé. Et puis, c'est un clin d'œil aux fans de collection qui savent à quel point il faut faire preuve de délicatesse avec une paire d'origine de 1985.
La semelle intermédiaire
Comme pour le col, la semelle cuvette du modèle d'origine finit par vieillir, en se teintant d'un jaune clair. La Chicago rend hommage à cet aspect.
Comme l'explique l'équipe de design, à partir du moment où une chaussure est laissée à l'abandon dans une boîte pendant des années, il y aura des craquelures, un jaunissement et une pigmentation. La AJ1 Chicago vise à reproduire cet effet vieilli de manière subtile, tout en apportant de la texture à la semelle.
Cuir vieilli
Le cuir est une matière naturelle qui demande un entretien régulier. Après des années à l'abandon dans une réserve, le cuir commence à sécher et à montrer des signes de vieillissement. La Chicago présente cet effet cuir craquelé sur la pointe et les empiècements latéraux. Mais l'effet est purement esthétique.
L'équipe de design de la Jordan a pris en compte l'état du cuir sur plusieurs paires de AJ1 d'origine. L'équipe a décidé de reproduire les effets créés par certaines huiles du cuir qui remontaient en surface. À l'aide de matières premium, il a été possible de créer un modèle résistant et au look haut de gamme, parfait pour nos temps modernes.
Boîte et couvercle vintage
En clin d'œil au coloris « perdue et retrouvée », la Chicago revisitée s'accompagne d'un couvercle dépareillé rappelant une boîte égarée dans les stocks.
Les personnes en charge du design ont pris soin d'ajouter certains détails, à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte. En résumé, elle rend hommage aux chaussures du passé. L'équipe de design précise que chaque détail est reconnaissable par les personnes ayant grandi à cette époque. Pour les jeunes fans de sneakers, c'est l'occasion de découvrir une partie du passé.
Par exemple, chaque paire est fournie avec un reçu vintage. Ce reçu est identique à ceux qu'on retrouve dans les collections de boîtes à chaussures provenant d'invendus. Le reçu rappelle comment étaient achetées les sneakers à l'époque, en contraste avec notre ère numérique.
Raconter l'histoire
Les choix de conception particuliers rendent chaque paire de AJ1 unique. Les subtiles différences entre les sneakers renforcent l'effet d'authenticité lié à ce coloris.
L'approche adoptée par les designers a donné à la Air Jordan 1 Chicago 2022 « un esprit, une histoire et une attache ». Le résultat souhaité et obtenu ? Un style et un confort chargés d'histoire, et liés à un modèle que certaines personnes n'ont pas connu. En fin de compte, pour les anciennes comme pour les nouvelles générations, la marque Jordan cherche simplement à montrer la beauté de l'histoire qui a inspiré la chaussure.
FAQ
Quelle est la date de sortie de la Air Jordan 1 Chicago ?
La sneaker sort le 19 novembre 2022. La Chicago sera disponible pour toute la famille.
Combien coûte la Air Jordan 1 Chicago ?
La AJ1 Chicago est vendue à 180 $ pour les adultes. Les prix pourront varier d'un pays à l'autre.
Le modèle sera disponible pour toute la famille avec les prix suivants :
- Adulte : 180 $
- Enfant plus âgé : 140 $
- Jeune enfant : 85 $
- Petit enfant : 70 $
- Bébé : 50 $
Où shopper la Air Jordan 1 Chicago ?
Retrouve la chaussure sur SNKRS.com et l'app SNKRS, mais aussi dans les magasins Jordan et auprès des revendeurs du monde entier.
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La Air Jordan 1 est-elle une chaussure de basket ?
Comme toute chaussure Jordan, la Air Jordan 1 Chicago (« Perdue et retrouvée ») est à l'origine une chaussure de basket. Elle est inspirée de la Air Jordan 1 de 1985 et offre la technologie et l'amorti de l'époque.