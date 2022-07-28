Comment Jaelin Howell est devenue footballeuse professionnelle

Podcast Trained : Le futur du football avec Jaelin Howell
Coaching
Vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait d'être l'étoile montante du football aux États-Unis ? Découvrez le témoignage de Jaelin Howell, milieu de terrain NWSL.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Comme la plupart d'entre nous, Jaelin Howell a commencé à pratiquer le sport avant même de savoir lire. Contrairement à la plupart d'entre nous, elle a ensuite porté les maillots de l'équipe des États-Unis féminine et le Racing Louisville FC. Dans cet épisode, la nouvelle star du football se joint à Jaclyn Bryer pour présenter son parcours en détail. Elle présente les avantages d'avoir grandi dans une famille d'athlètes, nous révèle la dure réalité sur les sports universitaires et décrit l'entraînement nécessaire pour passer d'un club à la NCAA au football professionnel. Elle nous explique également ce qu'elle a appris des femmes qui l'ont précédée, ce qu'elle ressent en jouant avec ses idoles d'enfance et ce qu'elle souhaite transmettre aux prochaines générations.
« Je pense qu'il est important d'inspirer la prochaine génération et d'être un modèle, non seulement en tant que joueur ou joueuse de football, mais aussi en tant que personne. »
Jaelin Howell
Athlète Nike et milieu de terrain du Racing Louisville FC
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.