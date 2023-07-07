Nike lance la chaussure de course Ultrafly Trail

Après plus de deux ans de tests rigoureux et de développement avec l'aide de pros du trail, l'équipe de design Nike Running a créé la Nike Ultrafly. C'est la première chaussure de trail de la marque à intégrer une plaque en carbone dans sa semelle. La Ultrafly est spécialement conçue pour répondre aux besoins des fans de trail, qui veulent participer aux courses et foncer à toute allure sur les sentiers.

C'est en 2021 que l'équipe de design des chaussures Nike Running s'est lancée dans la conception de ce modèle de trail. Elle s'est servie des innovations de la marque pour le running sur route, avant de l'adapter aux besoins uniques du trail. Tyler Green, athlète Nike Trail, a été le premier testeur de l'équipe. Il a parcouru plus de 1 600 kilomètres avec ces chaussures. Sans compter qu'il a aussi participé au Western States Endurance Run de 161 km et a terminé dans le top 5 trois fois de suite.